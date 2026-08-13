Na Wall Street przewaga wzrostów po najnowszym raporcie o inflacji

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą wzrostów wśród głównych indeksów. W centrum uwagi były najnowsze, umiarkowane dane o inflacji w USA, a także zyskujące na wartości akcje spółek związanych ze sztuczną inteligencją.

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą wzrostów wśród głównych indeksów. W centrum uwagi były najnowsze, umiarkowane dane o inflacji w USA, a także zyskujące na wartości akcje spółek związanych ze sztuczną inteligencją.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,04 proc. i wyniósł 53.770,27 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,26 proc. i wyniósł 7.748,50 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,54 proc. do 26.588,49 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 zwyżkuje o 0,59 proc. i wynosi 3.045,26 pkt.

Indeks VIX spada o 5,30 proc., do 14,47 pkt.

Najnowsze wyniki kwartalne i prognozy CoreWeave i Super Micro Computer zapewniły inwestorów, że popyt na rozwój sztucznej inteligencji jest stabilny.

Akcje CoreWeave wzrosły o 18 proc. po tym, jak skorygowana marża zysku operacyjnego głównego gracza w dziedzinie infrastruktury chmurowej w drugim kwartale wyniosła 5 proc. i przekroczyła oczekiwania, a przychody spółki podwoiły się w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Akcje Super Micro Computer wzrosły o 17 proc. po silnych prognozach zysków i przychodów za pierwszy kwartał.

Zyskiwały również inne akcje związane ze sztuczną inteligencją. Dell Technologies i Micron Technology wzrosły odpowiednio o ponad 6 proc. i prawie 7 proc., podczas gdy Cisco Systems zyskało ponad 1 proc.