Fundusz naftowy nigdy nie był tak bogaty

Norweski fundusz naftowy SPF nigdy nie był tak bogaty. Na koniec czerwca 2026 r. wartość największego na świecie państwowego funduszu majątkowego osiągnęła rekordowe 2,28 bln dol. W pierwszym półroczu zarobił około 176,3 mld dol. - podał w środę zarządzający nim Nicolai Tangen.

Wartość funduszu wzrosła przez sześć miesięcy o około 151 mld dol.

Norweski fundusz naftowy SPF nigdy nie był tak bogaty. Na koniec czerwca 2026 r. wartość największego na świecie państwowego funduszu majątkowego osiągnęła rekordowe 2,28 bln dol. W pierwszym półroczu zarobił około 176,3 mld dol. - podał w środę zarządzający nim Nicolai Tangen.

Wartość funduszu wzrosła przez sześć miesięcy o około 151 mld dol. Gdyby nie umocnienie korony norweskiej po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej, wzrost byłby jeszcze większy. Różnice kursowe obniżyły wartość aktywów o około 43 mld dol.

- To było niezwykłe półrocze. W wiadomościach obserwowaliśmy wiele dramatycznych wydarzeń. Wartość funduszu jednak wzrosła, a kwota 2,285 bln dol. jest najwyższą odnotowaną kiedykolwiek na koniec kwartału - powiedział podczas konferencji prasowej w Arendal szef funduszu Nicolai Tangen.

Stopa zwrotu wyniosła 9,4 proc. Była o 0,22 pkt proc. wyższa od wyniku przyjętego przez fundusz indeksu porównawczego. Różnica odpowiada około 4,5 mld dol.

- Wynik jest efektem dobrych stóp zwrotu na rynku akcji, szczególnie azjatyckich spółek technologicznych - ocenił Tangen.

Akcje przyniosły funduszowi 13 proc. zwrotu

Obligacje 0,9 proc., a nieruchomości nienotowane na giełdzie 3 proc. Inwestycje w infrastrukturę energii odnawialnej straciły 0,2 proc. Akcje stanowiły 72,1 proc. portfela.

- Krótkookresowy spadek wartości projektów związanych z energią odnawialną nie oznacza, że nie są opłacalne. Wręcz przeciwnie - mamy pełną świadomość, że to inwestycje długookresowe i na ich zwrot trzeba poczekać - powiedział podczas prezentacji.

Najwyższy zwrot z akcji fundusz osiągnął w Azji i Oceanii - 31,3 proc. Najlepsze wyniki przyniosły spółki telekomunikacyjne i technologiczne.

Tangen zwrócił uwagę, że wzrost notowań spółek technologicznych zwiększył ryzyko koncentracji inwestycji. Dziesięć największych spółek odpowiada już za ponad 20 proc. portfela akcji funduszu. Firmy technologiczne stanowią natomiast niemal jedną trzecią amerykańskiego portfela akcji należących do SPF.

Fundusz był na koniec czerwca inwestorem w 75 polskich podmiotów. Wartość ich akcji wynosiła łącznie około 2,36 mld dol. Największą polską inwestycją było Allegro, którego akcje należące do SPF były warte około 504 mln dol. Kolejne miejsca zajmowały PKO BP, LPP, Benefit Systems i CD Projekt.