Narada inspektorów Krajowej Sekcji Górnictwa Państwowej Inspekcji Pracy z udziałem przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego odbyła się 20 października w Katowicach.

Podczas spotkania podsumowano wyniki ostatnich kontroli w kopalniach. Najwięcej uwagi poświęcono przestrzeganiu przepisów BHP oraz prawa pracy. Eksperci sprawdzili, jakie błędy powtarzają się najczęściej i w jaki sposób wpływają na bezpieczeństwo górników i funkcjonowanie zakładów. Uczestnicy narady rozmawiali także o szkoleniach i przygotowaniu zawodowym pracowników kopalń. Podkreślano, jak ważne są odpowiednie kwalifikacje – zwłaszcza w przypadku kadry kierowniczej oraz dozoru.

Do zadań Inspektorów zrzeszonych w Krajowej Sekcji Górnictwa PIP należy współpraca z organami nadzoru górniczego przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, analiza naruszeń przepisów prawa pracy i BHP oraz rozpoznawanie zagrożeń występujących w ruchu kopalń. Wspólnie z Wyższym Urzędem Górniczym sekcja prowadzi m.in. działania informacyjne czy prewencyjne.