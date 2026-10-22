Górnictwo

Jak poprawić bezpieczeństwo w kopalniach? Dotyczyła tego narada WUG i PIP

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Wyższego Urzędu Górniczego rozmawiali o bezpieczeństwie pracy w zakładach górniczych. 

Robert Passia

Robert Passia

22 października 2026, 12:24
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

KWK Staszic. Co wpływa na bezpieczeństwo w kopalniach?

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Wyższego Urzędu Górniczego rozmawiali o bezpieczeństwie pracy w zakładach górniczych. 

Narada inspektorów Krajowej Sekcji Górnictwa Państwowej Inspekcji Pracy z udziałem przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego odbyła się 20 października w Katowicach.

Podczas spotkania podsumowano wyniki ostatnich kontroli w kopalniach. Najwięcej uwagi poświęcono przestrzeganiu przepisów BHP oraz prawa pracy. Eksperci sprawdzili, jakie błędy powtarzają się najczęściej i w jaki sposób wpływają na bezpieczeństwo górników i funkcjonowanie zakładów. Uczestnicy narady rozmawiali także o szkoleniach i przygotowaniu zawodowym pracowników kopalń. Podkreślano, jak ważne są odpowiednie kwalifikacje – zwłaszcza w przypadku kadry kierowniczej oraz dozoru. 

Do zadań Inspektorów zrzeszonych w Krajowej Sekcji Górnictwa PIP należy współpraca z organami nadzoru górniczego przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, analiza naruszeń przepisów prawa pracy i BHP oraz rozpoznawanie zagrożeń występujących w ruchu kopalń. Wspólnie z Wyższym Urzędem Górniczym sekcja prowadzi m.in. działania informacyjne czy prewencyjne. 

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