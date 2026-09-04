Jak odchodzić od węgla? Dyskutowano o tym w Trzebini

W spotkaniu, które odbyło się w Trzebini wzięli w nim udział m. in. lokalni samorządowcy i prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Jarosław Wieszołek. Rozmawiano m.in. o tym, jak mieszkańcy regionu i działający tam przedsiębiorcy widzą sprawiedliwą transformację. Zaprezentowane zostały wyniki badań poświęconym temu zagadnieniu.

Społeczność wskazała m. in., że transformacja jest potrzebna dla ochrony środowiska. Obawy budzi jednak to, że ze zmianami może wiązać się wzrost kosztów życia – informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Kolejny z tematów poświęcony był zielonej transformacji regionu. Burmistrz Trzebini mówił o kierunku, w którym chce pójść gmina. To m.in. produkcja energii z OZE, magazynowanie i tworzenie spółdzielni energetycznej.

- Nie możemy stać w miejscu, bo de facto byśmy się cofali. Transformacja energetyczna już się dzieje, a naszym zadaniem jest dobrze się do niej przygotować i podejmować konkretne kroki – mówił burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk.

Małopolska Zachodnia obejmuje cztery powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski i wadowicki. Region został objęty wsparciem Unii Europejskiej w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Rada Programowa ds. Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej to doradczy zespół powołany przez zarząd woj. małopolskiego. Celem jest m.in. koordynowanie procesu odchodzenia przez region od węgla. Na czele Rady stoi marszałek woj. małopolskiego, a w jej skład wchodzą samorządowcy, przedstawiciele nauki i przemysłu oraz związkowcy.