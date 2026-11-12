Jak inwestować w złoto? Poznaj aspekty, które warto wziąć pod uwagę

Dla wielu Polaków złoto to jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania oszczędności przed inflacją i zawirowaniami światowej gospodarki. Sposobów na inwestowanie w ten kruszec jest wiele - fizyczny zakup monet lub sztabek, akcje przedsiębiorstw zajmujących się jego wydobyciem, fundusze ETF, a nawet produkty takie jak CFD. Chociaż wszystkie te rozwiązania są powiązane z ceną tego samego metalu, ich rentowność może znacząco się różnić. Różne mogą być także mechanizmy osiągania zysku (lub straty), ponieważ część z nich można także wykorzystać do gry na spadki cen złota.

Dla wielu Polaków złoto to jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania oszczędności przed inflacją i zawirowaniami światowej gospodarki. Sposobów na inwestowanie w ten kruszec jest wiele - fizyczny zakup monet lub sztabek, akcje przedsiębiorstw zajmujących się jego wydobyciem, fundusze ETF, a nawet produkty takie jak CFD. Chociaż wszystkie te rozwiązania są powiązane z ceną tego samego metalu, ich rentowność może znacząco się różnić. Różne mogą być także mechanizmy osiągania zysku (lub straty), ponieważ część z nich można także wykorzystać do gry na spadki cen złota.

Z tego artykułu dowiesz się:

dlaczego złoto nie zawsze drożeje w okresach konfliktów zbrojnych,

czym różni się inwestowanie w złoto od zakupu akcji spółek wydobywczych,

jakie są zalety i ograniczenia funduszy ETF na złoto,

na co zwracać uwagę podczas zakupu sztabek inwestycyjnych.

Czy złoto zawsze zyskuje w okresach niepewności?

Jednym z najczęstszych powodów zainteresowania złotem są konflikty zbrojne i kryzysy gospodarcze. Inwestorzy traktują wówczas kruszec jako bezpieczną przystań, oczekując wzrostu jego wartości, jednak historyczne notowania pokazują, że kurs złota nie zawsze reaguje na takie wydarzenia zgodnie z oczekiwaniami.

Biorąc pod uwagę kilka ostatnich konfliktów zbrojnych na przestrzeni 25 lat, można zauważyć że w trzech przypadkach złoto po sześciu miesiącach było tańsze niż w dniu rozpoczęcia konfliktu.

Tabela: Zachowanie cen złota po wybuchu konfliktów zbrojnych

Czy można kupić akcje firm wydobywających złoto?

Alternatywą dla zakupu sztabek są akcje przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem złota. Ich atrakcyjność wynika z możliwości osiągania ponadprzeciętnych zysków podczas wzrostów cen metalu. Przykładowo, jeżeli koszt wydobycia uncji wynosi 1700 dolarów, wzrost ceny złota z 2000 do 4000 dolarów zwiększa potencjalną marżę z 300 do 2300 dolarów.

Pamiętajmy, że mechanizm ten działa jednak również w przeciwnym kierunku. Spadki cen kruszcu mogą prowadzić do gwałtownego pogorszenia rentowności kopalni. Dodatkowym zagrożeniem są rosnące koszty energii, wynagrodzeń i eksploatacji złóż.

Fundusze ETF czy złoto fizyczne?

Inwestorzy mogą również korzystać z instrumentów giełdowych zapewniających ekspozycję na ceny złota, ale wybór odpowiedniego rozwiązania powinien uwzględniać kilka istotnych aspektów:

Płynność - instrumenty giełdowe można zazwyczaj szybko sprzedać podczas sesji.

Koszty - fundusze pobierają opłaty za zarządzanie, natomiast fizyczne złoto wymaga uwzględnienia marży sprzedawcy.

Podatki - w Polsce zyski z giełdowych instrumentów na złoto zasadniczo podlegają 19-procentowemu podatkowi, natomiast prywatna sprzedaż sztabek po upływie sześciu miesięcy, liczonych od końca miesiąca zakupu, może być zwolniona z PIT.

Przechowywanie - fizyczny kruszec wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, którego nie potrzebują posiadacze instrumentów giełdowych.

Jakie sztabki złota warto kupować?

Przy zakupie fizycznego złota szczególne znaczenie mają jego próba, pochodzenie oraz gramatura. Standardem w przypadku sztabek inwestycyjnych jest próba 999,9, a dodatkowym potwierdzeniem autentyczności mogą być numer seryjny i certyfikowane opakowanie.

Istotna pozostaje również wielkość sztabki, przykładowo marża przy zakupie jednogramowej sztabki może wynosić około 11%, podczas gdy przy sztabce uncjowej około 3%. Oznacza to, że zakup większych gramatur może być korzystniejszy dla inwestora, jednak warto też uwzględnić możliwość późniejszej sprzedaży części posiadanego złota.

Warto zapamiętać

złoto nie gwarantuje zysków nawet podczas konfliktów zbrojnych,

akcje kopalni mogą podlegać znacznie większym wahaniom niż sam kruszec,

fundusze giełdowe zapewniają wygodę, ale wiążą się z kosztami i określonymi zasadami opodatkowania,

większe sztabki zazwyczaj mają niższą marżę procentową.



