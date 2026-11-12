Artykuł sponsorowany

Jak inwestować w złoto? Poznaj aspekty, które warto wziąć pod uwagę

Dla wielu Polaków złoto to jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania oszczędności przed inflacją i zawirowaniami światowej gospodarki. Sposobów na inwestowanie w ten kruszec jest wiele - fizyczny zakup monet lub sztabek, akcje przedsiębiorstw zajmujących się jego wydobyciem, fundusze ETF, a nawet produkty takie jak CFD. Chociaż wszystkie te rozwiązania są powiązane z ceną tego samego metalu, ich rentowność może znacząco się różnić. Różne mogą być także mechanizmy osiągania zysku (lub straty), ponieważ część z nich można także wykorzystać do gry na spadki cen złota.

12 listopada 2026, 15:14
źródło: prezentacja

fot: magnific.com

fot: magnific.com

Dla wielu Polaków złoto to jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania oszczędności przed inflacją i zawirowaniami światowej gospodarki. Sposobów na inwestowanie w ten kruszec jest wiele - fizyczny zakup monet lub sztabek, akcje przedsiębiorstw zajmujących się jego wydobyciem, fundusze ETF, a nawet produkty takie jak CFD. Chociaż wszystkie te rozwiązania są powiązane z ceną tego samego metalu, ich rentowność może znacząco się różnić. Różne mogą być także mechanizmy osiągania zysku (lub straty), ponieważ część z nich można także wykorzystać do gry na spadki cen złota.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • dlaczego złoto nie zawsze drożeje w okresach konfliktów zbrojnych,

  • czym różni się inwestowanie w złoto od zakupu akcji spółek wydobywczych,

  • jakie są zalety i ograniczenia funduszy ETF na złoto,

  • na co zwracać uwagę podczas zakupu sztabek inwestycyjnych.

Czy złoto zawsze zyskuje w okresach niepewności?

Jednym z najczęstszych powodów zainteresowania złotem są konflikty zbrojne i kryzysy gospodarcze. Inwestorzy traktują wówczas kruszec jako bezpieczną przystań, oczekując wzrostu jego wartości, jednak historyczne notowania pokazują, że kurs złota nie zawsze reaguje na takie wydarzenia zgodnie z oczekiwaniami.

Biorąc pod uwagę kilka ostatnich konfliktów zbrojnych na przestrzeni 25 lat, można zauważyć że w trzech przypadkach złoto po sześciu miesiącach było tańsze niż w dniu rozpoczęcia konfliktu.

Tabela: Zachowanie cen złota po wybuchu konfliktów zbrojnych

Czy można kupić akcje firm wydobywających złoto?

Alternatywą dla zakupu sztabek są akcje przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem złota. Ich atrakcyjność wynika z możliwości osiągania ponadprzeciętnych zysków podczas wzrostów cen metalu. Przykładowo, jeżeli koszt wydobycia uncji wynosi 1700 dolarów, wzrost ceny złota z 2000 do 4000 dolarów zwiększa potencjalną marżę z 300 do 2300 dolarów.

Pamiętajmy, że mechanizm ten działa jednak również w przeciwnym kierunku. Spadki cen kruszcu mogą prowadzić do gwałtownego pogorszenia rentowności kopalni. Dodatkowym zagrożeniem są rosnące koszty energii, wynagrodzeń i eksploatacji złóż.

Fundusze ETF czy złoto fizyczne?

Inwestorzy mogą również korzystać z instrumentów giełdowych zapewniających ekspozycję na ceny złota, ale wybór odpowiedniego rozwiązania powinien uwzględniać kilka istotnych aspektów:

  • Płynność - instrumenty giełdowe można zazwyczaj szybko sprzedać podczas sesji.

  • Koszty - fundusze pobierają opłaty za zarządzanie, natomiast fizyczne złoto wymaga uwzględnienia marży sprzedawcy.

  • Podatki - w Polsce zyski z giełdowych instrumentów na złoto zasadniczo podlegają 19-procentowemu podatkowi, natomiast prywatna sprzedaż sztabek po upływie sześciu miesięcy, liczonych od końca miesiąca zakupu, może być zwolniona z PIT.

  • Przechowywanie - fizyczny kruszec wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, którego nie potrzebują posiadacze instrumentów giełdowych.

Jakie sztabki złota warto kupować?

Przy zakupie fizycznego złota szczególne znaczenie mają jego próba, pochodzenie oraz gramatura. Standardem w przypadku sztabek inwestycyjnych jest próba 999,9, a dodatkowym potwierdzeniem autentyczności mogą być numer seryjny i certyfikowane opakowanie.

Istotna pozostaje również wielkość sztabki, przykładowo marża przy zakupie jednogramowej sztabki może wynosić około 11%, podczas gdy przy sztabce uncjowej około 3%. Oznacza to, że zakup większych gramatur może być korzystniejszy dla inwestora, jednak warto też uwzględnić możliwość późniejszej sprzedaży części posiadanego złota.

Warto zapamiętać

  • złoto nie gwarantuje zysków nawet podczas konfliktów zbrojnych,

  • akcje kopalni mogą podlegać znacznie większym wahaniom niż sam kruszec,

  • fundusze giełdowe zapewniają wygodę, ale wiążą się z kosztami i określonymi zasadami opodatkowania,

  • większe sztabki zazwyczaj mają niższą marżę procentową.


 

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