Przedsiębiorco, dołącz do Konferencji Gospodarczej! Trwają zapisy

Już 26 listopada 2026 r. od godz. 13.30 w wyjątkowej, zrewitalizowanej przestrzeni Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się Jastrzębska Konferencja Gospodarcza pn. „W obliczu transformacji regionu”, która zgromadzi przedstawicieli środowisk biznesowych, inwestorów, samorządowców oraz ekspertów związanych z rozwojem przedsiębiorczości w regionie.

Już 26 listopada 2026 r. od godz. 13.30 w wyjątkowej, zrewitalizowanej przestrzeni Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się Jastrzębska Konferencja Gospodarcza pn. „W obliczu transformacji regionu”, która zgromadzi przedstawicieli środowisk biznesowych, inwestorów, samorządowców oraz ekspertów związanych z rozwojem przedsiębiorczości w regionie.

Wydarzenie będzie okazją do rozmów o aktualnych wyzwaniach i szansach rozwojowych województwa śląskiego. W programie zaplanowano cykl prelekcji poświęconych tematyce gospodarczej. Jednym z poruszanych zagadnień będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w rozwoju własnego biznesu. To doskonała okazja, by dowiedzieć się, jak nowoczesne technologie mogą wspierać przedsiębiorców w codziennej działalności i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Uczestnicy będą mogli również odwiedzić stoiska informacyjne instytucji wspierających przedsiębiorców: Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Śląskiego Funduszu Rozwoju. Będzie to możliwość poznania dostępnych form wsparcia oraz uzyskania informacji przydatnych w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej.

Jednym z ważnych punktów konferencji będzie uroczyste wręczenie Nagród Gospodarczych Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wyróżnienia te trafią do lokalnych przedsiębiorców, którzy swoją działalnością szczególnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miasta.

Nie zdążyłeś się jeszcze zapisać? Nic straconego!

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji, nadal mogą zgłosić swój udział. Zapisy przyjmowane są do 17 listopada 2026 r.

Zgłoszenia można dokonać:

mailowo: inwestor@um.jastrzebie.pl

telefonicznie: 32 47 85 146

Serdecznie zapraszamy do udziału! To doskonała okazja do zdobycia nowej wiedzy i inspiracji, poznania możliwości wsparcia dla biznesu, nawiązania kontaktów oraz wspólnej rozmowy o gospodarczej przyszłości Jastrzębia-Zdroju i regionu.

PROGRAM

JASTRZĘBSKA KONFERENCJA GOSPODARCZA 2026 „W obliczu transformacji regionu” 26 listopada 2026 roku

Instytut Dziedzictwa i Dialogu „Łaźnia Moszczenica”, ul. Towarowa 7, 44-338 Jastrzębie-Zdrój

Rejestracja od godz. 13:30

14:00 – 14:10 – Otwarcie konferencji i powitanie gości – Michał Urgoł – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

14:15 – 14:35 – Młodzi wynalazcy z Zespołu Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego – prezentacja projektów.

14:40 – 15:10 – Panel „W obliczu transformacji regionu” – Michał Urgoł – Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju, przedstawiciel Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Jarosław Wieszołek – Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Mirosław Szymanek – Wójt Gminy Mszana, Andrzej Zabiegliński – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Jerzy Markowski – Ekspert Górniczy.

15:15 – 15:40 – Jakub Król – „Proste zastosowanie AI, których możesz użyć już dziś do rozwoju swojego biznesu”.

15:40 – 15:55 – Przerwa kawowa.

16:00 – 16:15 – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości „Dotacje ŚCP na rozwój technologii obronnych i podwójnego zastosowania”.

16:20 – 16:30 – Joanna Schmid – Prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju – Formy wsparcia dla przedsiębiorców.

16:35 – 16:45 – Projekt „Polska Grupa Biznesowa” – Adrian Myszor i Dariusz Dudek.

16:50 – 17:05 – występ muzyczny – repertuar na pianinie i saksofonie.

17:10 – 17:25 – Wręczenie Nagród Gospodarczych Prezydenta Miasta za 2026 rok.

17:25 – Bankiet.

Program Konferencji może ulec zmianie. O ewentualnych zmianach będziemy informować przed rozpoczęciem Konferencji za pośrednictwem strony www.jastrzebie.pl , inwestor@um.jastrzebie.pl

Wydawnictwo Gospodarcze - wydawca „Trybuny Górniczej” i portalu netTG.pl – objęło wydarzenie patronatem medialnym.