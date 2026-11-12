Jak informuje Port Polska, do tej pory wypłacono zaliczki 564, a odszkodowania 78 właścicielom działek leżących na terenie przyszłego lotniska.

Jak informuje Port Polska, do tej pory wypłacono zaliczki 564, a odszkodowania 78 właścicielom działek leżących na terenie przyszłego lotniska.

W sumie spółka przejęła w trybie administracyjnym prawo własności 923 działek. 5 działek zabudowanych nie ma uregulowanego stanu prawnego, więc pieniądze z odszkodowań trafią do depozytu sądowego.

Wszyscy uprawnieni, których nieruchomości znajdują się w granicach decyzji lokalizacyjnej dla nowego lotniska krajowego i którzy złożyli kompletne wnioski o wypłatę zaliczki, otrzymali należne środki. Pełne odszkodowania wypłacane są po uzyskaniu przez decyzję odszkodowawczą waloru ostateczności – podaje Port Polska.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał dotychczas decyzje o odszkodowaniach dla ponad 98% działek ujętych w planie lokalizacyjnym lotniska.

Nie wydano jeszcze decyzji odszkodowawczych dla 15 działek. Z tej grupy 9 należało do jednej z gmin, natomiast w odniesieniu do 3 nieruchomości wojewoda rozstrzygnął sprawę jedynie częściowo, wydając decyzje dotyczące wybranych udziałów.