Kraj i Świat

Odszkodowania od CPK. Trafiają do właścicieli działek na terenie przyszłego lotniska

Jak informuje Port Polska, do tej pory wypłacono zaliczki 564, a odszkodowania 78 właścicielom działek leżących na terenie przyszłego lotniska.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

12 listopada 2026, 10:40
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Port Polska

Wizualizacja przyszłego portu lotniczego CPK.

fot: Port Polska

Jak informuje Port Polska, do tej pory wypłacono zaliczki 564, a odszkodowania 78 właścicielom działek leżących na terenie przyszłego lotniska.

W sumie spółka przejęła w trybie administracyjnym prawo własności 923 działek5 działek zabudowanych nie ma uregulowanego stanu prawnego, więc pieniądze z odszkodowań trafią do depozytu sądowego.

Wszyscy uprawnieni, których nieruchomości znajdują się w granicach decyzji lokalizacyjnej dla nowego lotniska krajowego i którzy złożyli kompletne wnioski o wypłatę zaliczki, otrzymali należne środki. Pełne odszkodowania wypłacane są po uzyskaniu przez decyzję odszkodowawczą waloru ostateczności – podaje Port Polska.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał dotychczas decyzje o odszkodowaniach dla ponad 98% działek ujętych w planie lokalizacyjnym lotniska. 

Nie wydano jeszcze decyzji odszkodowawczych dla 15 działek. Z tej grupy 9 należało do jednej z gmin, natomiast w odniesieniu do 3 nieruchomości wojewoda rozstrzygnął sprawę jedynie częściowo, wydając decyzje dotyczące wybranych udziałów.

Powiązane tematy:

cpk port polska odszkodowania

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Tomasz Zjawiony: To małe i średnie firmy utrzymują górniczych gigantów. Zbyt szybka transformacja na Śląsku uderzy w pół miliona ludzi

– Pojawia się coraz więcej zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które chcą przejmować polskie firmy okołogórnicze. Gdy pytam o ich motywację, odpowiadają wprost: „Stać nas na to, by przeczekać 2-3 lata do momentu, kiedy Unia zrozumie, że węgiel i górnictwo są niezbędne - my będziemy na tym zarabiać”. Prywatnego sektora firm okołogórniczych nie stać na kilkuletnie czekanie i to jest najbardziej bolesne – mówi Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, organizatora EKMSP - Business Hub Edition.

Samorząd i region

Przedsiębiorco, dołącz do Konferencji Gospodarczej! Trwają zapisy

Już 26 listopada 2026 r. od godz. 13.30 w wyjątkowej, zrewitalizowanej przestrzeni Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się Jastrzębska Konferencja Gospodarcza pn. „W obliczu transformacji regionu”, która zgromadzi przedstawicieli środowisk biznesowych, inwestorów, samorządowców oraz ekspertów związanych z rozwojem przedsiębiorczości w regionie.

Nauka

KGHM pokazuje nowe oblicze miedzi. Powstał magazyn Coppernicus

Od historii cywilizacji, przez muzykę i sport, po technologie kosmiczne i cyfrową przyszłość. KGHM Polska Miedź S.A. przygotował Coppernicusa – magazyn, który pokazuje znaczenie miedzi daleko poza przemysłem wydobywczym. Projekt łączy popularyzację wiedzy z nowoczesną komunikacją marki, prezentując działalność KGHM w kontekście nauki, kultury, technologii i codziennego życia.

Nauka

Co polskie górnictwo może zaoferować w kolejnej dekadzie? Prezesi spółek przy jednym stole

W programie debaty znalazły się problemy bezpieczeństwa dostaw, możliwości inwestycyjnych, efektywności wydobycia, nowych technologii i odpowiedzialnego prowadzenia zmian.