KGHM pokazuje nowe oblicze miedzi. Powstał magazyn Coppernicus

Od historii cywilizacji, przez muzykę i sport, po technologie kosmiczne i cyfrową przyszłość. KGHM Polska Miedź S.A. przygotował Coppernicusa – magazyn, który pokazuje znaczenie miedzi daleko poza przemysłem wydobywczym. Projekt łączy popularyzację wiedzy z nowoczesną komunikacją marki, prezentując działalność KGHM w kontekście nauki, kultury, technologii i codziennego życia.

Od historii cywilizacji, przez muzykę i sport, po technologie kosmiczne i cyfrową przyszłość. KGHM Polska Miedź S.A. przygotował Coppernicusa – magazyn, który pokazuje znaczenie miedzi daleko poza przemysłem wydobywczym. Projekt łączy popularyzację wiedzy z nowoczesną komunikacją marki, prezentując działalność KGHM w kontekście nauki, kultury, technologii i codziennego życia.

Miedź to jeden z fundamentów współczesnego świata. Jest obecna w energetyce, elektronice, medycynie, transporcie, infrastrukturze cyfrowej i technologiach przyszłości. To właśnie ta wszechobecność stała się inspiracją do stworzenia magazynu Coppernicus.

Publikacja wychodzi poza tradycyjną komunikację korporacyjną. Zamiast koncentrować się wyłącznie na działalności firmy, pokazuje szerszy kontekst rozwoju cywilizacyjnego, w którym miedź odgrywa istotną rolę od tysięcy lat.

Miedź jako punkt wyjścia do opowieści o świecie

Nazwa Coppernicus powstała z połączenia angielskiego słowa copper oraz nazwiska Mikołaja Kopernika. To nawiązanie do odkrywania nowych perspektyw, zadawania pytań i poszukiwania nieoczywistych powiązań.

Tak jak Kopernik zmienił sposób patrzenia na świat, tak Coppernicus zachęca do spojrzenia na miedź znacznie szerzej niż tylko przez pryzmat przemysłu wydobywczego. Magazyn pokazuje jej obecność w technologiach kosmicznych, sporcie, sztuce, architekturze, komunikacji, cyfryzacji i transformacji energetycznej.

Magazyn o świecie, nie tylko o firmie

Coppernicus łączy tematykę naukową, historyczną, technologiczną i społeczną. Pokazuje, w jaki sposób przemysł, surowce i innowacje wpływają na rozwój cywilizacji, a jednocześnie przybliża ludzi, technologie oraz kompetencje stojące za działalnością KGHM.

Taka formuła pozwala spojrzeć na KGHM nie tylko jako na producenta metali strategicznych, ale również jako na organizację uczestniczącą w najważniejszych procesach gospodarczych i technologicznych współczesnego świata.

Nowoczesny format komunikacji marki

Coppernicus rozwija komunikację KGHM o nowy format wydawniczy, inspirowany rozwiązaniami stosowanymi przez największe światowe marki przemysłowe, technologiczne i finansowe. Coraz częściej odchodzą one od tradycyjnych folderów, broszur i materiałów promocyjnych na rzecz wysokiej jakości magazynów oraz wydawnictw albumowych, które budują długofalową wartość marki poprzez treści, wiedzę i inspiracje. Właśnie dlatego Coppernicus został zaprojektowany jako publikacja o wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim.

Publikacja jest kierowana do partnerów biznesowych, przedstawicieli administracji publicznej, środowisk eksperckich, instytucji, klientów oraz pracowników Spółki. Nad jej zawartością pracują dziennikarze, eksperci branżowi, naukowcy i pracownicy KGHM, prezentując zagadnienia związane z miedzią i przemysłem z wielu różnych perspektyw. Za opracowanie koncepcji, redakcję i przygotowanie treści odpowiada Pion Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A., w szczególności Departament Marketingu, we współpracy z partnerami posiadającymi doświadczenie w tworzeniu wysokiej jakości magazynów korporacyjnych i popularnonaukowych.