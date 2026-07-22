Waga: ponad 5 100 ton, dystans do pokonania: 49 metrów, prędkość operacji: do 2 metrów na godzinę, czas trwania: niecałe 48 godzin. Wiadukt kolejowy na kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami został przesunięty na docelowe miejsce nad budowaną trasą N-S w Rudzie Śląskiej. Konieczna jest jeszcze odbudowa nasypów i toru, a ruch pociągów ma zostać przywrócony do 30 lipca 2026 r.

Waga: ponad 5 100 ton, dystans do pokonania: 49 metrów, prędkość operacji: do 2 metrów na godzinę, czas trwania: niecałe 48 godzin. Wiadukt kolejowy na kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami został przesunięty na docelowe miejsce nad budowaną trasą N-S w Rudzie Śląskiej. Konieczna jest jeszcze odbudowa nasypów i toru, a ruch pociągów ma zostać przywrócony do 30 lipca 2026 r.

Kluczowa linia kolejowa i utrudnienia w ruchu

Gigantyczna operacja inżynieryjna związana jest z budową kolejnego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej - od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej. Ten fragment drogi przecina linię kolejową nr 137, która obsługuje głównie ruch kolejowy między Katowicami i Gliwicami. Kursują tam m.in. pociągi najpopularniejszej linii w siatce połączeń Kolei Śląskich, czyli S1. Ruch wstrzymano tam 13 lipca.

- Dzięki nowoczesnej inżynierii skracamy utrudnienia dla pasażerów kolei do minimum. Tradycyjna budowa wymagałaby wyłączenia tej ważnej linii z ruchu na aż 10 miesięcy. Dzięki przesuwaniu gotowego obiektu, planujemy zamknąć się w zaledwie 16 dniach – podkreślił prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Ta skomplikowana operacja, przeprowadzona przez firmę Eurovia Polska, była podzielona na kilka etapów. Najpierw na stanowisku prefabrykacji wykonano wiadukt, później rozebrano torowisko i nasyp, a następnie nasunięto wiadukt na docelowe miejsce za pomocą siłowników i ślizgów. Teraz zasypywane są przyczółki wiaduktu, odtwarzany będzie tor i przebudowywane urządzenia torowe.

- Realizacja obiektu WK-1 pokazuje skalę i stopień zaawansowania technologicznego tej inwestycji. To przedsięwzięcie wymagające precyzyjnego planowania, sprawnej koordynacji oraz ścisłej współpracy wielu zespołów, których wspólnym celem jest sprawne i bezpieczne przeprowadzenie największej operacji mostowej realizowanej na tej budowie – stwierdził Robert Wach z Eurovia Polska.

Trasa N-S: zakres i harmonogram budowy

Budowa, liczącego ponad 2 km, odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej rozpoczęła się w lutym 2025 roku. Całe zadanie podzielone zostało na dwa odcinki: pierwszy od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej oraz drugi od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej. Szacunkowa wartość zamówienia to ok. 143 mln zł, a miasto ma zapewnione finansowanie jego realizacji z budżetu państwa. Inwestycja jest na półmetku i powinna się zakończyć do połowy czerwca 2028 r.

- Trasa N-S to strategiczna inwestycja dla Rudy Śląskiej. Po zakończeniu budowy zyskamy bezkolizyjne połączenie autostrady A4 z Drogową Trasą Średnicową, łatwiej będzie dojechać do Bytomia, a co równie ważne, miasto otwiera dla inwestorów nowe tereny i jak pokazuje doświadczenie zyskują one szybko swoich nowych właścicieli – podkreślił prezydent Michał Pierończyk.

W grudniu 2025 r. miasto podpisało także umowę na dofinansowanie budowy trasy N-S, odcinka od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Odcinek o długości 2 km według planu będzie kosztował ok. 111 mln zł. W tej kwocie jest planowane dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok. 77 mln zł.

Zakres prac na kolejnym odcinku trasy N-S

Jak tłumaczą w rudzkim magistracie w ramach inwestycji zbudowana zostanie dwujezdniowa droga wraz z jednopoziomowymi skrzyżowaniami z ulicami niższych kategorii. Wzdłuż drogi powstaną zatoki do kontrolowania (ważenia) pojazdów, chodniki i ścieżki rowerowe, a połączenie z ul. Karola Goduli nastąpi poprzez trójwlotowe rondo turbinowe.

Fragment tego połączenia zakłada rozbudowę ul. Karola Goduli na odcinku ok. 300 m. Nad ul. Bytomską zostanie zbudowany wiadukt. Wzdłuż drogi powstanie oświetlenie, sieć kanalizacyjna, zbiornik retencyjny, zbiorniki retencyjne oraz przejścia dla zwierząt. Docelowo cała trasa N-S na tym odcinku domknie połączenie autostrady A-4 z Drogową Trasą Średnicową i drogą krajową nr 88. Zakończenie tego etapu budowy trasy N-S planowane jest na koniec 2028 roku.

Z kolei w październiku 2025 roku podpisana została umowa na budowę połączenia trasy N-S do autostrady A4. Jej wartość wynosi blisko 195 mln zł. Większość z tych środków pochodzi z dofinansowania unijnego. Kierowcy całością trasy od granicy z Bytomiem, poprzez DTŚ do autostrady przejadą pod koniec 2028 roku.

Dotychczasowe etapy budowy trasy N-S

Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 roku otwarty został odcinek trasy N-S, prowadzący od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Ponadto w poprzednich latach powstały trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 r. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek został przekazany do użytkowania w sierpniu 2016 r. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł. Na budowę wszystkich dotychczasowych odcinków w kierunku południowym miasto pozyskało unijne dofinansowanie. Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł.

Północne i południowe przedłużenie trasy N-S

W marcu 2025 r. otwarty został pierwszy etap północnego przedłużenia trasy N-S, prowadzący od węzła z Drogową Trasą Średnicową do ul. Magazynowej. Koszt robót budowlanych wyniósł ponad 62,7 mln zł. Inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu przez magistrat 57,4 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja druga).

To nie koniec planów władz Rudy Śląskiej dotyczących budowy trasy N-S. Ma ona zostać przedłużona także w kierunku południowym, do granicy z Mikołowem. Na tym odcinku droga ta będzie stanowić obwodnicę Halemby. Wyłoniony został już wykonawca dokumentacji projektowej dla tego zadania. Aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia tzw. korytarza ruchu dla przyszłej inwestycji, które samorząd Rudy Śląskiej ma zakończyć do końca tego roku.