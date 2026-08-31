Gospodarka

Inwestycje mocnym wsparciem gospodarki w II kwartale

Na wyraźne przyspieszenie inwestycji i poprawę w przemyśle oraz budownictwie - wskazali w poniedziałkowym komentarzu do danych GUS ekonomiści ING. Podtrzymali jednocześnie prognozę wzrostu PKB w 2026 r. na poziomie 3,4 proc.

Pap

31 sierpnia 2026, 17:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W gospodarce optymizm

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Na wyraźne przyspieszenie inwestycji i poprawę w przemyśle oraz budownictwie - wskazali w poniedziałkowym komentarzu do danych GUS ekonomiści ING. Podtrzymali jednocześnie prognozę wzrostu PKB w 2026 r. na poziomie 3,4 proc.

GUS w poniedziałek poinformował, że zrewidował wzrost PKB w II kwartale do 3,9 proc. rdr. z 3,8 proc. wcześniej.

Wzrost napędzały branże usługowe

Zdaniem ekonomistów ING, wzrost gospodarczy nadal napędzały przede wszystkim branże usługowe, które odpowiadały za ponad połowę wzrostu wartości dodanej. Jednocześnie nastąpiła wyraźna poprawa w przemyśle i budownictwie.

Wartość dodana brutto zwiększyła się w II kwartale o 3,6 proc. rdr., wobec 3,3 proc. w I kwartale. W przemyśle wzrost przyspieszył do 6,5 proc. rdr. z 4,1 proc. w I kwartale. ING wskazał, że po słabszym początku roku aktywność przemysłu poprawiała się w kolejnych miesiącach wraz z lepszą koniunkturą na rynkach europejskich.

Poprawa nastąpiła także w budownictwie. Po spadku wartości dodanej o 4,5 proc. rdr. w I kwartale, związanym m.in. z trudnymi warunkami pogodowymi, w II kwartale odnotowano wzrost o 3 proc.

Ekonomiści ING zwrócili jednocześnie uwagę na dalsze spowolnienie wzrostu konsumpcji prywatnej. Spożycie gospodarstw domowych zwiększyło się w II kwartale o 2,8 proc. rdr., wobec 3,3 proc. w I kwartale.

Spowolnienie wzrostu wynagrodzeń

Według banku, wpływ na konsumpcję miało m.in. spowolnienie wzrostu wynagrodzeń oraz wzrost cen ropy i paliw związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wyższa inflacja ograniczyła budżety gospodarstw domowych przeznaczane na wydatki inne niż paliwa.

ING zaznaczył jednak, że gospodarstwa domowe w ostatnich kwartałach wyraźnie zwiększyły stopę oszczędności. Zbudowany w ten sposób bufor może pozwolić na utrzymanie względnie wysokiej dynamiki wydatków nawet przy dalszym spowolnieniu wzrostu dochodów do dyspozycji.

Wyraźną poprawę odnotowano w inwestycjach. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w II kwartale o 8,4 proc. rdr., wobec 2,4 proc. w I kwartale. ING wskazał, że słaby wynik z początku roku był m.in. konsekwencją niskiego poziomu inwestycji publicznych, w tym dostaw systemów uzbrojenia.

Ostatnie miesiące przyniosły natomiast wyraźne przyspieszenie projektów realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zdaniem ekonomistów ING, druga połowa roku również powinna upłynąć pod znakiem wysokiej aktywności inwestycyjnej, a wzrost nakładów na środki trwałe może być zbliżony do dwucyfrowego.

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