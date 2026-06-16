Inflacja w górę. Nieznacznie, ale jednak zapłacimy więcej

W maju 2026 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy w kwietniu br. było to 3 proc. - podał we wtorek Narodowy Bank Polski. Inflacja w maju br. również wyniosła 3,1 proc.

W maju 2026 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy w kwietniu br. było to 3 proc. - podał we wtorek Narodowy Bank Polski. Inflacja w maju br. również wyniosła 3,1 proc.

NBP opublikował we wtorek dane o wskaźnikach inflacji bazowej w maju 2026 r. Wynika z nich, że inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa), wyniosła 2,8 proc. w stosunku do 2,9 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 3,3 proc. wobec 3 proc. miesiąc wcześniej, a inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 3,1 proc. wobec 3 proc. miesiąc wcześniej.

NBP wylicza

Tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,3 proc., wobec 3 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski przypomniał, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co "pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce". Bank centralny wyjaśnił, że wskaźnik inflacji konsumenckiej, czyli CPI, pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Tymczasem przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka, co pozwala "lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje".