Inflacja w 2026 r. wyniesie od 2,4 do 3,3 proc.

Lipcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego zakłada, że inflacja znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 2,4 - 3,3 proc. w 2026 r., to wzrost wobec marcowej projekcji z prognozą 1,6 - 2,9 proc. - poinformował w środę bank centralny.

Lipcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego zakłada, że inflacja znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 2,4 - 3,3 proc. w 2026 r., to wzrost wobec marcowej projekcji z prognozą 1,6 - 2,9 proc. - poinformował w środę bank centralny.

W opublikowanej w środę informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej NBP wskazał, że RPP zapoznała się z lipcową projekcją banku centralnego. Przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 17 czerwca 2026 r. - roczna dynamika cen - zgodnie z projekcją - znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,5 - 4,0 proc. w 2027 r. (wobec 1,1 - 3,7 proc.) oraz 0,8 - 3,9 proc. w 2028 r. (wobec 0,9 - 4,0 proc.).

Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,0 - 4,4 proc. w 2026 r. (wobec 3,1 - 4,7 proc. w projekcji z marca br.), 1,8 - 3,7 proc. w 2027 r. (wobec 2,0 - 3,8 proc.) oraz 1,9 - 4,1 proc. w 2028 r. (wobec 1,8 - 4,1 proc.).

W informacji po posiedzeniu zwrócono uwagę, że w ostatnim miesiącu ceny surowców energetycznych na rynkach światowych obniżyły się, w tym wyraźnie spadły ceny ropy naftowej.

"Jednocześnie dynamika aktywności gospodarczej w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje osłabiona, a inflacja - mimo spadku w ostatnim czasie - jest wyższa niż na początku roku. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, związaną w szczególności z konfliktem na Bliskim Wschodzie" - oceniono w komunikacie.

Rada zwróciła również uwagę na dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki, w tym na majowy wzrost sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Ponadto RPP podała, że roczna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w maju była niższa niż w I kw. br., a zatrudnienie w tej części gospodarki nadal obniżało się. Ponadto według wstępnych danych GUS inflacja CPI w czerwcu br. obniżyła się do 2,5 proc. r/r (z 3,1 proc. r/r w maju br.).

Stopy bez zmian

"Przyczynił się do tego przede wszystkim spadek rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu oraz żywności i napojów bezalkoholowych - dodała RPP.

Biorąc pod uwagę otoczenie, dane makroekonomiczne oraz lipcową projekcję Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

"Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Szczególnie istotna jest sytuacja makroekonomiczna w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym kształtowanie się cen surowców i inflacji na świecie w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej" - podkreślono.

Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji - w ocenie RPP - pozostają: kształt polityki fiskalnej, zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac.

Na zakończonym w środę posiedzeniu, RPP nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75 proc.