Incydent w kopalni Piast. Doszło do zatarcia krążnika
Na terenie zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Woli, na moście przenośnikowym transportującym węgiel doszło do zatarcia krążnika – informuje Polska Grupa Górnicza.
fot: ARC/M. Dorosiński
KWK Piast w Bieruniu
fot: ARC/M. Dorosiński
Na terenie zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Woli, na moście przenośnikowym transportującym węgiel doszło do zatarcia krążnika – informuje Polska Grupa Górnicza.
Zdarzenie w kopalni Piast miało miejsce w czwartek 8 października około godz. 10.40.
- Na terenie zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Woli, na moście przenośnikowym transportującym węgiel doszło do zatarcia krążnika. W wyniku tarcia taśmy o zatarty element nastąpiło silne nagrzanie, co doprowadziło do znacznego zadymienia – poinformowała PGG.
Dzięki natychmiastowej reakcji pracowników zakładu, Zakładowej Straży Pożarnej KWK Piast-Ziemowit, Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli oraz Państwowej Straży Pożarnej akcja została zakończona około godz. 12.