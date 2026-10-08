Górnictwo

Incydent w kopalni Piast. Doszło do zatarcia krążnika

Na terenie zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Woli, na moście przenośnikowym transportującym węgiel doszło do zatarcia krążnika – informuje Polska Grupa Górnicza.

Monika Krezel

Monika Krężel

8 października 2026, 13:24
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/M. Dorosiński

KWK Piast w Bieruniu

fot: ARC/M. Dorosiński

Na terenie zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Woli, na moście przenośnikowym transportującym węgiel doszło do zatarcia krążnika – informuje Polska Grupa Górnicza.

Zdarzenie w kopalni Piast miało miejsce w czwartek 8 października około godz. 10.40.

- Na terenie zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Woli, na moście przenośnikowym transportującym węgiel doszło do zatarcia krążnika. W wyniku tarcia taśmy o zatarty element nastąpiło silne nagrzanie, co doprowadziło do znacznego zadymienia – poinformowała PGG.

Dzięki natychmiastowej reakcji pracowników zakładu, Zakładowej Straży Pożarnej KWK Piast-Ziemowit, Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli oraz Państwowej Straży Pożarnej akcja została zakończona około godz. 12.

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