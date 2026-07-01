Policzyliśmy wraz z Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową iloma daninami obłożone jest polskie górnictwo. Aż trudno uwierzyć. Jest ich w sumie 36! To prawie o połowę więcej niż czeskie górnictwo węgla kamiennego tuż przed jego likwidacją.

Pierwsze to wpłaty do budżetu państwa, czyli: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, wpłata z zysku przez J.S.S.P oraz dywidenda z zysku, a także podatek od zysków nadzwyczajnych (składka solidarnościowa).

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne górnictwo odprowadza je na: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie zdrowotne.

Kolejne daniny odnoszą się do wpłat na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Pieniądze z górnictwa wędrują także na opłaty za odprowadzanie ścieków (w tym wód dołowych do wód powierzchniowych), opłaty za pobór wody pitnej i przemysłowej z ujęć powierzchniowych i podziemnych, za emisję pyłów do powietrza atmosferycznego, za emisję gazów do powietrza atmosferycznego (metan!?) za spalanie paliw w silnikach spalinowych, za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych i za składowanie odpadów wydobywczych na powierzchni.

Górnictwo jest też obowiązane do wnoszenia wpłat na Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

To jeszcze nie koniec...

Opłaty i podatki lokalne to osobna sprawa. Chodzi o podatek od nieruchomości, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów oraz o podatek od środków transportowych.

Wśród niewymienionych wyżej danin na liście danin widnieją: opłata eksploatacyjna, opłata koncesyjna, opłata za podziemne: bezzbiornikowe magazynowanie substancji, składowanie odpadów albo składowanie dwutlenku węgla, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego, wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, fundusz likwidacji zakładu górniczego, zabezpieczenie roszczeń z tytułu wykonywanej działalności, opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, obciążenia z tytułu stosowania pod ziemią maszyn, urządzeń i odzieży i koszt rekultywacji i zagospodarowania gruntów.

Głównymi beneficjentami płatności publicznoprawnych górnictwa węgla kamiennego w latach 2004 – 2024 byli: Budżet państwa - 73 020 252,90 tys. zł – 48 proc., ZUS 63 653 299,30 tys. zł – 42 proc., państwowe fundusze - 8 680 612,00 tys. zł – 6 proc. oraz budżet gmin górniczych: 6 374 398,60 tys. zł – 4 proc.

Na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2024 r. polskie górnictwo wydało 4 599 643,30 tys. zł. To 55 proc. płatności publicznoprawnych górnictwa węgla kamiennego w tym okresie. Podatek dochodowy od osób fizycznych wygenerował 1 244 261,20 tys. zł, czyli 15 proc. płatności publicznoprawnych górnictwa węgla kamiennego w tym okresie. Poza tym VAT i akcyza - 1 189 822,70 tys. zł, a więc 14 proc. Podatki, opłaty i kary na rzecz gmin 393 997,60 tys. zł – 5 proc. FP i FGŚP 294 052,70 tys. zł – 4 proc., PFRON 149 192,90 tys. zł – 2 proc. Podatek dochodowy od osób prawnych 198 581,00 tys. zł – 2 proc., wreszcie opłaty i kary na NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 111 836,20 tys. zł – 1 proc. Ogółem - 8 321 074,60 tys. zł.