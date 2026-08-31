Szyb Krystyna – postindustrialny symbol Bytomia

Szyb Krystyna to jeden z postindustrialnych symboli Bytomia. Basztowa wieża o wysokości 57 metrów, przypominająca górniczy młot, góruje nad miastem. Powstała w 1929 r., a dziś jest jedną z ostatnich pozostałości po zlikwidowanej w latach 90. XX wieku kopalni Szombierki. W 2004 r. wpisano ją do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Właścicielem szybu jest obecnie spółka Multi Polymers z Lędzin, która otrzymała ponad 15,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na rewitalizację zabytkowego obiektu. Koncepcję zagospodarowania zabytkowego obiektu i jego otoczenia przygotowała bytomska pracownia Medusa Group.

– Szyb Krystyna od lat obecny jest w krajobrazie Bytomia. Mijały go konflikty, zmieniały się wokół okoliczności ustrojowe, polityczne i ekonomiczne. On stał i stoi nadal. Ogołocony i nie w pełni kompletny, stale stawia czoła wyzwaniom, jakie pisze mu współczesna historia – mówił na początku sierpnia Przemo Łukasik z Medusa Group (cytowany na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu).

Zgodnie z projektem przy szybie miał stanąć niewielki budynek usługowy, w którym planowano kawiarnię oraz zielony taras na dachu. Badania grunty wykazały jednak, że jego nośność jest niewystarczająca, by wybudować tam nowy obiekt. Zrezygnowano więc z tego pomysłu i skoncentrowano się na modernizacji samej wieży. Zgodę na to wyraziła Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, z którym spółka Multi Polymers podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji.

Zakres pierwszego etapu robót przy Szybie Krystyna

W lipcu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie pierwszego etapu prac, który wygrała firma Dominex ze Świętochłowic. Plac budowy przekazano 25 sierpnia 2026 r., a w ramach pierwszego etapu rewitalizacji Dominex wykona m.in.:

nowe pokrycie dachu wieży,

wzmocnienie konstrukcji nośnej,

montaż nowej stolarki okiennej,

uzupełnienie i czyszczenie elewacji ceglanej.

Na wykonanie pierwszego etapu modernizacji wykonawca ma 12 miesięcy. Prace będą prowadzone pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

