Transformacja od A do Z

Ikoniczna kopalniana wieża zyska nowe życie. Rozpoczęła się rewitalizacja Szybu Krystyna

Rozpoczęła się długo wyczekiwana rewitalizacja zabytkowego Szybu Krystyna w Bytomiu – ikonicznej, blisko 60-metrowej wieży wyciągowej dawnej kopalni Szombierki.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

31 sierpnia 2026, 09:52
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Bytom

Szyb Krystyna w 2004 r. został wpisany do rejestru zabytków woj. śląskiego

fot: UM Bytom

Rozpoczęła się długo wyczekiwana rewitalizacja zabytkowego Szybu Krystyna w Bytomiu – ikonicznej, blisko 60-metrowej wieży wyciągowej dawnej kopalni Szombierki.

Szyb Krystyna – postindustrialny symbol Bytomia

Szyb Krystyna to jeden z postindustrialnych symboli Bytomia. Basztowa wieża o wysokości 57 metrów, przypominająca górniczy młot, góruje nad miastem. Powstała w 1929 r., a dziś jest jedną z ostatnich pozostałości po zlikwidowanej w latach 90. XX wieku kopalni Szombierki. W 2004 r. wpisano ją do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Właścicielem szybu jest obecnie spółka Multi Polymers z Lędzin, która otrzymała ponad 15,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na rewitalizację zabytkowego obiektu. Koncepcję zagospodarowania zabytkowego obiektu i jego otoczenia przygotowała bytomska pracownia Medusa Group.

– Szyb Krystyna od lat obecny jest w krajobrazie Bytomia. Mijały go konflikty, zmieniały się wokół okoliczności ustrojowe, polityczne i ekonomiczne. On stał i stoi nadal. Ogołocony i nie w pełni kompletny, stale stawia czoła wyzwaniom, jakie pisze mu współczesna historia – mówił na początku sierpnia Przemo Łukasik z Medusa Group (cytowany na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu).

Zgodnie z projektem przy szybie miał stanąć niewielki budynek usługowy, w którym planowano kawiarnię oraz zielony taras na dachu. Badania grunty wykazały jednak, że jego nośność jest niewystarczająca, by wybudować tam nowy obiekt. Zrezygnowano więc z tego pomysłu i skoncentrowano się na modernizacji samej wieży. Zgodę na to wyraziła Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, z którym spółka Multi Polymers podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji.

Zakres pierwszego etapu robót przy Szybie Krystyna

W lipcu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie pierwszego etapu prac, który wygrała firma Dominex ze Świętochłowic. Plac budowy przekazano 25 sierpnia 2026 r., a w ramach pierwszego etapu rewitalizacji Dominex wykona m.in.:

  • nowe pokrycie dachu wieży,
  • wzmocnienie konstrukcji nośnej,
  • montaż nowej stolarki okiennej,
  • uzupełnienie i czyszczenie elewacji ceglanej.

Na wykonanie pierwszego etapu modernizacji wykonawca ma 12 miesięcy. Prace będą prowadzone pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
 

Powiązane tematy:

szyb krystyna bytom kopalnia szombierki

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Artykuł sponsorowany

Seniorzy coraz chętniej korzystają z usług Kolei Śląskich

Dedykowana oferta SENIOR 60+, nowoczesny i dostępny tabor, oraz aplikacja Kaeśka ułatwiająca zakup biletu – Koleje Śląskie inwestują w rozwiązania odpowiadające na potrzeby seniorów, a ci chętnie korzystają z tej oferty. W pierwszym półroczu 2026 roku osoby w wieku 60+ kupiły w Kaeśce o ponad 80 proc. więcej biletów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Samorządowy transformator

Metropolia tworzy grupę zakupową prądu dla obiektów z fotowoltaiką

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia utworzyła grupę zakupową, która ma kupić energię elektryczną dla obiektów posiadających instalacje fotowoltaiczne - poinformował rzecznik GZM Łukasz Zych. W grupie znalazło się 41 zamawiających.

Samorządowy transformator

Transformacja Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej. Na jakim etapie są prace i kiedy otwarcie?

Projekt „Wielki Piec Huty Pokój - Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej” realizowany jest zgodnie z harmonogramem, a prace minęły półmetek już kilka miesięcy temu – mówi w rozmowie z portalem netTG.pl Adam Kowalski, koordynator projektu. Większość kluczowych robót budowlanych i konserwatorskich powinna zostać zakończona do końca 2026 roku. Otwarcie obiektu dla publiczności planowane jest w połowie 2027 roku, choć dokładna data zależy od postępu prac wykończeniowych, wyposażenia i testów.

Alfabet transformacji

Niezwykła rowerowa wyprawa górników z Halemby. Odwiedzili szesnaście miast w Maroku i Hiszpanii

Deszcz, chłód, silny wiatr, mordercze podjazdy i wreszcie upragniony cel wyprawy – Maroko. Paweł Głogowski i Dawid Szydłowski z oddziału GRP-5 ruchu Halemba kopalni Ruda (Polska Grupa Górnicza) chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami z tej niezwykłej wyprawy. 