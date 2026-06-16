Wciąż pokutuje przekonanie, że jest to sektor oparty głównie na sile fizycznej, a więc mniej dostępny dla kobiet. Tymczasem dzisiejsze górnictwo to przede wszystkim technologia, inżynieria i dane. Liczą się kompetencje, zdolność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji, a te nie mają płci. Dziś obchodzimy International Day of Women in Mining 2026. To moment, który skłania do refleksji nad tym, jak zmienia się branża i jakie miejsce zajmują w niej kobiety.

Wciąż pokutuje przekonanie, że jest to sektor oparty głównie na sile fizycznej, a więc mniej dostępny dla kobiet. Tymczasem dzisiejsze górnictwo to przede wszystkim technologia, inżynieria i dane. Liczą się kompetencje, zdolność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji, a te nie mają płci. Dziś obchodzimy International Day of Women in Mining 2026. To moment, który skłania do refleksji nad tym, jak zmienia się branża i jakie miejsce zajmują w niej kobiety.

Chociaż praca w górnictwie nadal odbywa się w wymagających warunkach, to jej charakter uległ zasadniczej zmianie. Rośnie znaczenie automatyzacji, zaawansowanych systemów i kompetencji technicznych. To otwiera nowe możliwości dla wszystkich, którzy chcą rozwijać się w tym sektorze.

Kobiety w KGHM

W KGHM kobiety są obecne na wszystkich etapach łańcucha wartości – od wydobycia, przez hutnictwo, po funkcje wspierające. Choć nadal stanowią mniejszość, ich rola systematycznie rośnie. To ważny sygnał, że kierunek zmian jest właściwy.

Wyzwaniem nie jest dziś brak możliwości, lecz istniejące nadal bariery percepcyjne i dostępowe, w tym ograniczona reprezentacja kobiet w edukacji technicznej czy utrwalone stereotypy dotyczące wyborów zawodowych. Jednocześnie oznacza to ogromny potencjał do dalszego rozwoju i poszerzania bazy talentów w branży. Kluczem jest przełamywanie stereotypów i wspieranie kobiet w rozwoju kompetencji technicznych, równe i transparentne procesy rekrutacji oraz awansu, a także budowanie środowiska pracy, które realnie umożliwia rozwój poprzez mentoring, programy rozwojowe i inicjatywy edukacyjne – podkreśla Anna Sobieraj‑Kozakiewicz, Wiceprezeska Zarządu KGHM.

Dlatego tak istotne są konkretne działania: rozwój programów mentoringowych i liderskich, inwestycje w edukację młodego pokolenia, współpraca ze szkołami oraz tworzenie warunków pracy dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb pracowników. To właśnie one sprawiają, że zmiana nie jest deklaracją, ale realnym procesem. Większa widoczność kobiet w branży oraz ich obecność jako ekspertki i liderki już teraz inspiruje kolejne pokolenia i pomaga przełamywać bariery wejścia do sektora.