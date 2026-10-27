Przedsiębiorstwa z sektorów i podsektorów energochłonnych otrzymają rekompensaty za 2025 rok o łącznej wartości blisko 2,2 mld zł. O przyznaniu wsparcia poinformowała prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Największe środki trafią do hutnictwa, producentów papieru i tektury oraz branży rafinacji ropy naftowej.

Przedsiębiorstwa z sektorów i podsektorów energochłonnych otrzymają rekompensaty za 2025 rok o łącznej wartości blisko 2,2 mld zł. O przyznaniu wsparcia poinformowała prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Największe środki trafią do hutnictwa, producentów papieru i tektury oraz branży rafinacji ropy naftowej.

Ponad 2 mld zł dla przemysłu

Prezes URE przyznał przedsiębiorstwom rekompensaty za rok 2025 w łącznej wysokości około 2,166 mld zł. Jak podał urząd, do podmiotów z sektorów i podsektorów energochłonnych trafi ponad 2 mld zł.

Rekompensaty mają ograniczać ryzyko przenoszenia produkcji wrażliwych branż poza Unię Europejską. Ich celem jest złagodzenie wpływu kosztów uprawnień do emisji CO 2 na ceny energii, a w konsekwencji na koszty wytwarzania produktów w Polsce i innych krajach UE.

Najwięcej dla hutnictwa

Największą część wsparcia otrzymają przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych. Drugie miejsce zajęli producenci papieru i tektury, a trzecie – podmioty wytwarzające i przetwarzające produkty rafinacji ropy naftowej.

Kwoty przyznanych za rok 2025 rekompensat według sektorów i podsektorów w mln zł (źródło: URE)

Wysokość rekompensat zależy m.in. od tzw. terminowej ceny uprawnień do emisji, uwzględnianej przy ich obliczaniu. Dla rozliczeń za 2025 rok wyniosła ona 296,46 zł za tonę, a maksymalny limit środków przeznaczonych na wsparcie w tym roku określono na 3,567 mld zł.

System działa od 2019 roku

System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych został wprowadzony w Polsce w 2019 roku. W ciągu siedmiu lat jego funkcjonowania prezes URE przyznał przedsiębiorstwom łącznie ponad 11,41 mld zł wsparcia.

Kwoty przyznanych rekompensat za lata 2019‒2025 w mln zł (źródło: URE)

Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO 2 . Pełna lista beneficjentów oraz rozliczenie kwot w podziale na sektory i podsektory są dostępne w materiałach URE, a dane o pomocy publicznej publikowane są także w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej prowadzonym przez UOKiK.

Mniej niż rok wcześniej

Przyznana za 2025 rok kwota jest niższa od rekompensat za 2024 rok. Wówczas 97 podmiotów otrzymało blisko 2,92 mld zł, co było najwyższą wartością wsparcia w historii systemu.