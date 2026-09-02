Gospodarka

Huta Zabrze zaczyna transformację. GTP: Nie przychodzimy z gotową prezentacją

Huta Zabrze, zakład z ponad 240-letnią historią, wchodzi w fazę kompleksowej transformacji. Za projekt odpowiada Grupa Transformacji Przedsiębiorstw, która zapowiada pracę „od hali” i mierzalne efekty: wyższą rentowność, produktywność i samodzielność organizacji.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

2 września 2026, 15:38
źródło: portal gospodarka i ludzie

Huta Zabrze

Huta Zabrze, zakład z ponad 240-letnią historią, wchodzi w fazę kompleksowej transformacji. Za projekt odpowiada Grupa Transformacji Przedsiębiorstw, która zapowiada pracę „od hali” i mierzalne efekty: wyższą rentowność, produktywność i samodzielność organizacji.

Ponad dwa wieki przemysłowej historii

Historia przemysłowa miejsca, w którym działa dzisiejsza Huta Zabrze, sięga 1782 roku – wtedy pojawiły się pierwsze wzmianki o działającej tu kuźnicy. W połowie XIX wieku ród Donnersmarcków rozwinął kompleks, który jako Donnersmarckhütte współtworzył przemysłową potęgę regionu.

Przez kolejne dekady zmieniały się technologie, właściciele, rynki i warunki gospodarcze. Huta przetrwała te zmiany, zachowując najcenniejszy kapitał przemysłu: kompetencje ludzi, doświadczenie i zdolność do produkcji. Dziś zakład specjalizuje się m.in. w:

  • produkcji wielkogabarytowych odlewów ze staliwa i żeliwa,
  • konstrukcjach stalowych,
  • obróbce mechanicznej.

Po ponad 240 latach działalności przedsiębiorstwo staje przed kolejnym, strategicznym etapem zmian.

GTP: transformacja „od hali”, a nie z sali konferencyjnej

Grupa Transformacji Przedsiębiorstw (GTP) podpisała umowę na przeprowadzenie kompleksowego procesu transformacji Huty Zabrze. Projekt ma na celu:

  • poprawę rentowności i produktywności,
  • wzrost sprawności operacyjnej,
  • stworzenie organizacji zdolnej do dalszego samodzielnego rozwoju i doskonalenia.

Dla GTP to nie tylko strategiczne zlecenie, ale duża odpowiedzialność. Huta Zabrze jest działającym przedsiębiorstwem z ogromnym potencjałem, a jej transformacja wymaga podejścia opartego na faktach, znajomości realiów produkcji i bezpośredniej pracy wewnątrz organizacji.

Diagnoza: hala, odlewnia, rozmowy z ludźmi

Pierwszym etapem jest szczegółowa diagnoza przedsiębiorstwa. Zespół GTP analizuje:

  • procesy produkcyjne i organizację pracy,
  • planowanie, przepływ materiałów i informacji,
  • wykorzystanie zasobów, technologię i jakość,
  • strukturę kosztów oraz sposób zarządzania.

Celem jest identyfikacja miejsc, w których huta traci czas, pieniądze lub możliwości produkcyjne – wąskich gardeł, przestojów, nadmiernych kosztów, problemów organizacyjnych i niewykorzystanego potencjału. Równie ważny element diagnozy to rozmowy z ludźmi – od zarządu i kadry kierowniczej po pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesach.

- Nie przychodzimy do Huty z gotową prezentacją pokazującą, jak powinien wyglądać nowoczesny przemysł. Najpierw chcemy zrozumieć ten konkretny zakład. Dlatego jesteśmy na hali, w odlewni, przy procesach produkcyjnych i rozmawiamy z ludźmi, którzy wykonują tę pracę każdego dnia. Dopiero na podstawie faktów można podejmować odpowiedzialne decyzje – mówi Jarosław Gronowski z Grupy Transformacji Przedsiębiorstw.

Nie raport. Zmiana.

Diagnoza jest dopiero początkiem. Model działania GTP zakłada przejście całej drogi: od analizy, przez określenie priorytetów i przygotowanie planu transformacji, aż po bezpośredni udział we wdrażaniu zmian i pomiar rezultatów. To odróżnia przyjęte podejście od klasycznego doradztwa – GTP nie kończy pracy na rekomendacjach.

- Nie interesuje nas raport, który po trzech miesiącach trafi do szuflady. Interesuje nas realny wynik: rentowność, produktywność, stabilny przepływ produkcji, terminowość i koszty. Rekomendacja jest dla nas początkiem pracy, a nie jej końcem – podkreśla Wojciech Krajewski z GTP.

Część działań będzie można przeprowadzić stosunkowo szybko, inne będą wymagały głębszych zmian organizacyjnych, procesowych lub technologicznych. W każdym przypadku obowiązuje jedna zasada: zmiana musi być mierzalna.

Cel: rentowność, produktywność i samodzielność organizacji

Transformacja nie ma polegać wyłącznie na poprawie bieżących wskaźników. Jej celem jest również zbudowanie odpowiedzialnej organizacji posiadającej własne mechanizmy:

  • planowania,
  • kontroli,
  • zarządzania wynikiem,
  • ciągłego doskonalenia.

- Prawdziwym sukcesem nie będzie sytuacja, w której huta będzie potrzebowała nas przez kolejne lata. Sukcesem będzie przedsiębiorstwo, które po zakończeniu transformacji będzie potrafiło samodzielnie identyfikować problemy, podejmować decyzje i dalej się doskonalić. Chcemy pozostawić po sobie nie tylko lepszy wynik, ale również sprawniejszą organizację – dodaje Jarosław Gronowski.

Ponad 240 lat historii zobowiązuje. Teraz czas napisać jej kolejny rozdział – zaznaczają w GTP.

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