Huta Łabędy wdraża politykę local content

W Hucie Łabędy wdrażana jest polityka local content, która wspiera rozwój krajowego i regionalnego łańcucha dostaw oraz zwiększa odporność działalności spółki

Huta Łabędy ma za sobą ponad 170 lat działalności

W Hucie Łabędy wdrażana jest polityka local content, która wspiera rozwój krajowego i regionalnego łańcucha dostaw oraz zwiększa odporność działalności spółki

Wchodząca w skład Grupy Węglokoks Huta Łabędy poinformowała o wdrożeniu polityki local content.

- Naszym celem jest budowanie trwałej wartości – nie tylko dla spółki, ale również dla polskiej gospodarki i lokalnych przedsiębiorstw – napisała w komunikacie.

W ramach polityki spółka:

rozwija współpracę z krajowymi producentami, dostawcami i wykonawcami,

monitoruje poziom krajowej wartości dodanej w zakupach i inwestycjach,

wzmacnia bezpieczeństwo i odporność łańcuchów dostaw,

wspiera rozwój kompetencji technologicznych i przemysłowych w Polsce,

realizuje cele ESG poprzez odpowiedzialne zarządzanie procesami zakupowymi.

Projekt „Local content. Z korzyścią dla Polski” to element rządowej filozofii gospodarczej i realizacja priorytetu Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jego głównym celem jest polonizowanie łańcuchów dostaw, zwłaszcza w inwestycjach realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

- Opracowaliśmy również autorski model oceny poziomu local content oraz zestaw wskaźników, które pozwolą nam systematycznie monitorować postępy i mierzyć udział krajowego komponentu w działalności Huty Łabędy – informuje spółka.

W ciągu ponad 170 lat swojej dotychczasowej działalności Huta Łabędy wypracowała pozycję jednego z najbardziej znanych i cenionych w kraju dostawców produktów i usług hutniczych, w tym w szczególności produktów dla górnictwa i budownictwa.