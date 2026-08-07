Huta Łabędy wdraża politykę local content
W Hucie Łabędy wdrażana jest polityka local content, która wspiera rozwój krajowego i regionalnego łańcucha dostaw oraz zwiększa odporność działalności spółki
fot: Huta Łabędy
Huta Łabędy ma za sobą ponad 170 lat działalności
fot: Huta Łabędy
W Hucie Łabędy wdrażana jest polityka local content, która wspiera rozwój krajowego i regionalnego łańcucha dostaw oraz zwiększa odporność działalności spółki
Wchodząca w skład Grupy Węglokoks Huta Łabędy poinformowała o wdrożeniu polityki local content.
- Naszym celem jest budowanie trwałej wartości – nie tylko dla spółki, ale również dla polskiej gospodarki i lokalnych przedsiębiorstw – napisała w komunikacie.
W ramach polityki spółka:
- rozwija współpracę z krajowymi producentami, dostawcami i wykonawcami,
- monitoruje poziom krajowej wartości dodanej w zakupach i inwestycjach,
- wzmacnia bezpieczeństwo i odporność łańcuchów dostaw,
- wspiera rozwój kompetencji technologicznych i przemysłowych w Polsce,
- realizuje cele ESG poprzez odpowiedzialne zarządzanie procesami zakupowymi.
Projekt „Local content. Z korzyścią dla Polski” to element rządowej filozofii gospodarczej i realizacja priorytetu Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jego głównym celem jest polonizowanie łańcuchów dostaw, zwłaszcza w inwestycjach realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.
- Opracowaliśmy również autorski model oceny poziomu local content oraz zestaw wskaźników, które pozwolą nam systematycznie monitorować postępy i mierzyć udział krajowego komponentu w działalności Huty Łabędy – informuje spółka.
W ciągu ponad 170 lat swojej dotychczasowej działalności Huta Łabędy wypracowała pozycję jednego z najbardziej znanych i cenionych w kraju dostawców produktów i usług hutniczych, w tym w szczególności produktów dla górnictwa i budownictwa.