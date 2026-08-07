Gospodarka

Huta Łabędy wdraża politykę local content

W Hucie Łabędy wdrażana jest polityka local content, która wspiera rozwój krajowego i regionalnego łańcucha dostaw oraz zwiększa odporność działalności spółki

Monika Krezel

Monika Krężel

7 sierpnia 2026, 11:24
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Huta Łabędy

Huta Łabędy ma za sobą ponad 170 lat działalności

fot: Huta Łabędy

W Hucie Łabędy wdrażana jest polityka local content, która wspiera rozwój krajowego i regionalnego łańcucha dostaw oraz zwiększa odporność działalności spółki

Wchodząca w skład Grupy Węglokoks Huta Łabędy poinformowała o wdrożeniu polityki local content. 

- Naszym celem jest budowanie trwałej wartości – nie tylko dla spółki, ale również dla polskiej gospodarki i lokalnych przedsiębiorstw – napisała w komunikacie.

W ramach polityki spółka:

  • rozwija współpracę z krajowymi producentami, dostawcami i wykonawcami,
  • monitoruje poziom krajowej wartości dodanej w zakupach i inwestycjach,
  • wzmacnia bezpieczeństwo i odporność łańcuchów dostaw,
  • wspiera rozwój kompetencji technologicznych i przemysłowych w Polsce,
  • realizuje cele ESG poprzez odpowiedzialne zarządzanie procesami zakupowymi.

Projekt „Local content. Z korzyścią dla Polski” to element rządowej filozofii gospodarczej i realizacja priorytetu Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jego głównym celem jest polonizowanie łańcuchów dostaw, zwłaszcza w inwestycjach realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.  

- Opracowaliśmy również autorski model oceny poziomu local content oraz zestaw wskaźników, które pozwolą nam systematycznie monitorować postępy i mierzyć udział krajowego komponentu w działalności Huty Łabędy – informuje spółka.

W ciągu ponad 170 lat swojej dotychczasowej działalności Huta Łabędy wypracowała pozycję jednego z najbardziej znanych i cenionych w kraju dostawców produktów i usług hutniczych, w tym w szczególności produktów dla górnictwa i budownictwa. 

Powiązane tematy:

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