Huta Katowice w plenerze. Jej zdjęcia można oglądać na Pogorii 3

Jak powstawała Huta Katowice i jak zmieniała Dąbrowę Górniczą? Odpowiedzi można znaleźć na plenerowej wystawie „50 lat Huty Katowice w obiektywie” przy Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III. 50 lat historii zostało zamknięte w kadrach.

Jak powstawała Huta Katowice i jak zmieniała Dąbrowę Górniczą? Odpowiedzi można znaleźć na plenerowej wystawie „50 lat Huty Katowice w obiektywie” przy Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III. 50 lat historii zostało zamknięte w kadrach.

Unikalne fotografie archiwalne i współczesne pokazujące budowę i rozwój jednego z największych zakładów przemysłowych w Polsce oraz życie społeczności rosnącej razem z hutą, można podziwiać w plenerze do końca sierpnia na dąbrowskiej Pogorii. Potem zaplanowano jesienną odsłonę wystawy od 26 października do 27 listopada 2026 roku w Pałacu Kultury Zagłębia.

Przypomnijmy. Dawna Huta Katowice, obecny oddział ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, to największy zakład hutniczy w kraju i jedyne miejsce w Polsce, gdzie stal wciąż produkuje się w wielkich piecach.

W zakładzie zakończono prace związane z ponownym uruchomieniem wielkiego pieca nr 3 - inwestycja za 60 mln zł przywróciła pełne moce produkcyjne dąbrowskiej huty.

Przez blisko trzy dekady huta była przedsiębiorstwem państwowym, a od 2004 r. działa w strukturach ArcelorMittal Poland.

Działalność zakładów ArcelorMittal Poland w znacznym stopniu opiera się na współpracy z polskimi dostawcami.

- W Polsce ArcelorMittal Poland współpracuje z ok. 3000 dostawców, w tym z kluczowymi spółkami krajowymi i strategicznymi partnerami takimi jak: JSW, PKP Cargo, Orlen oraz Tauron. W ostatnim czasie JSW i ArcelorMittal Poland podpisały roczną umowę na dostawy węgla koksowego na 2026 r. Kontrakt opiewa na kwotę 2,1 mld zł - przypomina w komunikacie spółka.

Do produkcji stali w Polsce ArcelorMittal wykorzystuje 100% koksu ze swojej koksowni w Zdzieszowicach, 90% topników od krajowych producentów oraz 80% węgla z polskich kopalń.

Konkurowanie jakością i innowacyjnością to odpowiedź firmy na presję taniego importu spoza Unii Europejskiej. ArcelorMittal Poland konsekwentnie inwestuje w nowe technologie i efektywność energetyczną, wytwarza produkty o wysokiej wartości dodanej takie, jak np. szyny, w tym te 120-metrowe z utwardzaną cieplnie główką, cenione przez zarządców infrastruktury w Polsce i Europie. Od 2004 roku, czyli od chwili prywatyzacji Polskich Hut Stali, ArcelorMittal Poland zainwestował w swoje oddziały już blisko 11,5 mld zł.