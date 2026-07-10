Gospodarka

Huta Częstochowa zakończyła remonty i uruchomiła już produkcję zbrojeniową

Huta Częstochowa zakończyła prowadzone od maja tzw. remonty średnie stalowni oraz walcowni i przywraca pełną produkcję - poinformował  prezes huty Adrian Sienicki. Zaznaczył, że huta uruchomiła już produkcję zbrojeniową.

Pap

10 lipca 2026, 08:29
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: X/Ministerstwo Przemysłu

Produkcja zgodnie z planem

fot: X/Ministerstwo Przemysłu

Huta Częstochowa zakończyła prowadzone od maja tzw. remonty średnie stalowni oraz walcowni i przywraca pełną produkcję - poinformował  prezes huty Adrian Sienicki. Zaznaczył, że huta uruchomiła już produkcję zbrojeniową.

18 maja br. podpisano dokumenty kończące proces budowy docelowej struktury właścicielskiej Huty Częstochowa: 50,1 proc. udziałów przejął Węglokoks, a AMW - 49,9 proc. Zapewniło to trwałą strukturą właścicielską huty i stabilność jej funkcjonowania, dającą podstawy do rozwoju.

Wyzwania były duże

Jak powiedział prezes Sienicki, ustabilizowanie sytuacji właścicielskiej dało podstawę m.in. do przeprowadzenia remontów średnich instalacji zakładu. Szybciej udało się przeprowadzić prace w stalowni, później pełną pracę wznowiła też walcownia.

- Mieliśmy dość duże wyzwania w związku z tym, że części instalacji, głównie w walcowni, od lat nie remontowano, np. ostatni remont części technologicznej związanej z cięciem blach był robiony w 2008 r. Regeneracja części urządzeń zajęła nam dłużej niż zakładaliśmy - przyznał prezes.

Jak zaznaczył, to spowodowało nieco mniejsze dostawy do klientów niż zakładano. - Natomiast w lipcu wstajemy i produkcja będzie już szła pełną parą. Jesteśmy absolutnie gotowi, żeby naszym klientom dostarczać towar tam, gdzie na rynku jest potrzeba - zadeklarował.

Produkcja zgodnie z planem

Uściślił, że walcownia obecnie pracuje w oparciu o stal wyprodukowaną w stalowni, w której prace zakończyły się wcześniej. Zapewnił, że wolumen produkcji jest już zgodny z planem: ok. 45 tys. blach miesięcznie z walcowni oraz 5 tys. ton wkładu do Walcowni Blach Grubych Batory.

- Tegoroczny plan musimy nadgonić po słabszym czerwcu, gdzie remont przeniósł nam się z maja. Natomiast do nadrobienia nie jest dużo, plan, choć ambitny, jest absolutnie wykonalny. Uruchomiliśmy wielki projekt i teraz, żeby wejść na poziomy, które są nam potrzebne do utrzymania rentowności, musimy produkować i jeszcze raz produkować - podkreślił szef huty.

Wskazał, że zakład ma już nowe gamy produktowe, m.in. w oparciu o uzyskaną koncesję od 1 czerwca uruchomił produkcję zbrojeniową pod kątem współpracy ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jedną z nich jest PGZ Stocznia Wojenna; huta dostarczyła dla niej nowe blachy o podwyższonej udarności do programu Miecznik i ma nadzieję na dostawy do Ratownika 2.

Zła sytuacja na rynku złomu

Spośród odbiorców cywilnych zakład współpracuje np. z Grupą Przemysłową Baltic, która m.in. dostosowała projekty wież wiatrowych - zarówno onshore, jak i offshore - do możliwości wytwórczych blach grubych w Częstochowie. Wobec sytuacji rynkowej huta kładzie też akcent na produkcję jeszcze bardziej poszukiwanych blach cienkich.

Sienicki zaznaczył w czwartek, że spośród zewnętrznych uwarunkowań huta zmaga się obecnie z sytuacją na rynku złomu, w tym wysokimi marżami po stronie recyklerów. Ponadto, czeka na rozwiązania w zakresie ograniczenia eksportu złomu. Kolejnym problemem po stronie kosztów są ceny gazu.

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