Hałda w Chorzowie została zabezpieczona. Wykonano pokrywę izolacyjną
Zakończono prace polegające na wykonaniu pokrywy izolacyjnej na hałdzie przy ul. Floriańskiej. Zabezpieczono w ten sposób obszar o powierzchni około 1200 m kw., na którym występowały najsilniejsze zjawiska termiczne. Wykorzystano do tego około 750 ton materiału mineralnego. Do wykonania pokrywy nie użyto odpadów.
fot: UM Chorzów
Na hałdzie zakończono prace zabezpieczające
fot: UM Chorzów
Zakończono prace polegające na wykonaniu pokrywy izolacyjnej na hałdzie przy ul. Floriańskiej. Zabezpieczono w ten sposób obszar o powierzchni około 1200 m kw., na którym występowały najsilniejsze zjawiska termiczne. Wykorzystano do tego około 750 ton materiału mineralnego. Do wykonania pokrywy nie użyto odpadów.
Na hałdzie przy ul. Floriańskiej przez lata gromadzono odpady przemysłowe i wydobywcze. Składowane tam materiały ulegały samozagrzewaniu. Teraz zakończono prace polegające na wykonaniu pokrywy izolacyjnej na hałdzie.
Prace są odpowiedzią na wyniki badań przeprowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach. Wykazały one, że wewnątrz hałdy nadal występują podwyższone temperatury, a ognisko zapożarowania w ciągu ostatnich 11 lat przesunęło się w kierunku północnym i północno-wschodnim - informuje UM w Chorzowie.
Ważne są również wyniki badań powietrza atmosferycznego. Eksperci nie stwierdzili w nim stężeń badanych gazów przekraczających granice oznaczalności. Podwyższone wartości niektórych gazów wykryto natomiast w próbkach pobranych bezpośrednio z wnętrza hałdy.
Wykonanie pokrywy to ważny krok w kierunku ograniczenia uciążliwości hałdy dla mieszkańców i środowiska. Miasto będzie nadal monitorować sytuację i informować o podejmowanych działaniach - zapowiada samorząd.