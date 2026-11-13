Hałda w Chorzowie została zabezpieczona. Wykonano pokrywę izolacyjną

Zakończono prace polegające na wykonaniu pokrywy izolacyjnej na hałdzie przy ul. Floriańskiej. Zabezpieczono w ten sposób obszar o powierzchni około 1200 m kw., na którym występowały najsilniejsze zjawiska termiczne. Wykorzystano do tego około 750 ton materiału mineralnego. Do wykonania pokrywy nie użyto odpadów.

Zakończono prace polegające na wykonaniu pokrywy izolacyjnej na hałdzie przy ul. Floriańskiej. Zabezpieczono w ten sposób obszar o powierzchni około 1200 m kw., na którym występowały najsilniejsze zjawiska termiczne. Wykorzystano do tego około 750 ton materiału mineralnego. Do wykonania pokrywy nie użyto odpadów.

Na hałdzie przy ul. Floriańskiej przez lata gromadzono odpady przemysłowe i wydobywcze. Składowane tam materiały ulegały samozagrzewaniu. Teraz zakończono prace polegające na wykonaniu pokrywy izolacyjnej na hałdzie.

Prace są odpowiedzią na wyniki badań przeprowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach. Wykazały one, że wewnątrz hałdy nadal występują podwyższone temperatury, a ognisko zapożarowania w ciągu ostatnich 11 lat przesunęło się w kierunku północnym i północno-wschodnim - informuje UM w Chorzowie.

Ważne są również wyniki badań powietrza atmosferycznego. Eksperci nie stwierdzili w nim stężeń badanych gazów przekraczających granice oznaczalności. Podwyższone wartości niektórych gazów wykryto natomiast w próbkach pobranych bezpośrednio z wnętrza hałdy.

Wykonanie pokrywy to ważny krok w kierunku ograniczenia uciążliwości hałdy dla mieszkańców i środowiska. Miasto będzie nadal monitorować sytuację i informować o podejmowanych działaniach - zapowiada samorząd.