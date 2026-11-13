Kraj i Świat

Hałda w Chorzowie została zabezpieczona. Wykonano pokrywę izolacyjną

Zakończono prace polegające na wykonaniu pokrywy izolacyjnej na hałdzie przy ul. Floriańskiej. Zabezpieczono w ten sposób obszar o powierzchni około 1200 m kw., na którym występowały najsilniejsze zjawiska termiczne. Wykorzystano do tego około 750 ton materiału mineralnego. Do wykonania pokrywy nie użyto odpadów.

Monika Krezel

Monika Krężel

13 listopada 2026, 09:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Chorzów

Na hałdzie zakończono prace zabezpieczające

fot: UM Chorzów

Zakończono prace polegające na wykonaniu pokrywy izolacyjnej na hałdzie przy ul. Floriańskiej. Zabezpieczono w ten sposób obszar o powierzchni około 1200 m kw., na którym występowały najsilniejsze zjawiska termiczne. Wykorzystano do tego około 750 ton materiału mineralnego. Do wykonania pokrywy nie użyto odpadów.

Na hałdzie przy ul. Floriańskiej przez lata gromadzono odpady przemysłowe i wydobywcze. Składowane tam materiały ulegały samozagrzewaniu. Teraz zakończono prace polegające na wykonaniu pokrywy izolacyjnej na hałdzie.

Prace są odpowiedzią na wyniki badań przeprowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach. Wykazały one, że wewnątrz hałdy nadal występują podwyższone temperatury, a ognisko zapożarowania w ciągu ostatnich 11 lat przesunęło się w kierunku północnym i północno-wschodnim - informuje UM w Chorzowie.

Ważne są również wyniki badań powietrza atmosferycznego. Eksperci nie stwierdzili w nim stężeń badanych gazów przekraczających granice oznaczalności. Podwyższone wartości niektórych gazów wykryto natomiast w próbkach pobranych bezpośrednio z wnętrza hałdy.

Wykonanie pokrywy to ważny krok w kierunku ograniczenia uciążliwości hałdy dla mieszkańców i środowiska. Miasto będzie nadal monitorować sytuację i informować o podejmowanych działaniach - zapowiada samorząd.

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