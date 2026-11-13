Mimo zwiększenia się PKB Polski w 2026 r., na rynku pracy trwa stagnacja - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Liczba ofert pracy jest niska, a przedsiębiorcy są ostrożni w planowaniu zatrudnienia - wskazano.

Mimo zwiększenia się PKB Polski w 2026 r., na rynku pracy trwa stagnacja - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Liczba ofert pracy jest niska, a przedsiębiorcy są ostrożni w planowaniu zatrudnienia - wskazano.

Jak zauważyli eksperci PIE, ożywienie gospodarcze nie przekłada się na wyraźny wzrost popytu na pracowników. Według danych w II kwartale br. PKB Polski zwiększyło się o 4,1 proc. w ujęciu rocznym, jednak przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień było o 1 proc. niższe niż przed rokiem. Natomiast stopa bezrobocia według BAEL w II kwartale br. wyniosła 3,2 proc. wobec 2,8 proc. rok wcześniej.

Liczba ofert pracy pozostaje niska

"Obecna sytuacja nie wskazuje na gwałtowny wzrost bezrobocia, lecz raczej na utrzymującą się ostrożność przedsiębiorstw w zwiększaniu zatrudnienia" - ocenił instytut.

Dodał, że liczba ofert pracy pozostaje niska, choć pojawiają się pierwsze oznaki stabilizacji. W III kwartale br. do urzędów pracy zgłoszono 114,1 tys. ofert zatrudnienia wobec 126,3 tys. rok wcześniej.

Dane z portali internetowych wskazują natomiast na niewielką poprawę - ocenili ekonomiści. Raport Grant Thornton i Element we wrześniu wskazywał, że na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowano 269,4 tys. nowych ogłoszeń, czyli o 2 proc. więcej w ujęciu rocznym. Był to czwarty z kolei miesiąc wzrostu, jednak liczba ofert wciąż pozostawała o 9,3 proc. niższa niż we wrześniu 2019 r. i o około 14 proc. niższa niż w 2022 r.

Poprawa jest nierównomierna - zaznaczyli eksperci. Przykładowo liczba ofert w ochronie zdrowia wzrosła o 14 proc. rdr, a dla pracowników fizycznych zmniejszyła się o 3 proc. w ujęciu rocznym. Dane wskazują, że przedsiębiorstwa pozostają ostrożne także w planowaniu zatrudnienia - ocenili ekonomiści.

Wskaźnik kwartalnych prognoz zatrudnienia obniżył się w IV kwartale br. do 13,5 pkt proc., czyli do najniższego poziomu od I kwartału 2021 r. Z kolei komponent zatrudnienia w październikowym Miesięcznym Indeksie Koniunktury PIE wyniósł 98,3 pkt. Jednocześnie 82 proc. badanych firm nie planowało zmian liczby pracowników. Redukcje zapowiadało natomiast 9 proc. przedsiębiorstw.

"Wyniki wskazują raczej na ograniczoną skłonność do tworzenia nowych miejsc pracy niż na ryzyko masowych zwolnień" - podkreślili eksperci.

Poinformowali, że słabszy popyt na pracowników współwystępuje z wydłużaniem czasu poszukiwania zatrudnienia.

Według danych BAEL w II kwartale br. osoby bezrobotne poszukiwały pracy przeciętnie przez 9,2 miesiąca wobec 7,8 miesiąca rok wcześniej. Dodatkowo udział osób długotrwale bezrobotnych, czyli poszukujących pracy od co najmniej 13 miesięcy, zwiększył się z 15,9 proc. do 21,8 proc. Ekonomiści zauważyli, że na ogół rynek pracy reaguje z opóźnieniem na poprawę koniunktury gospodarczej.

"Dodatkowo wysokie koszty pracy i niepewność gospodarcza skłaniają firmy do ostrożności w zwiększaniu liczby etatów" - podkreślili.

Wskazali też, że przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności mogą lepiej wykorzystywać obecne zasoby pracy, ograniczać rekrutacje zastępcze i zwiększać wydajność. Dodatkowym czynnikiem może być rozwój automatyzacji i sztucznej inteligencji, choć wpływ ten pozostaje niejednoznaczny - podano.