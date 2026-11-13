Ruch na płatnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków w trzecim kwartale br. osiągnął średnio ok. 56 tys. pojazdów na dobę, a rekordowy był 14 sierpnia, z wynikiem blisko 64,8 tys. pojazdów - podała spółka zarządzająca drogą. Jej zysk netto za trzy kwartały br. wzrósł rdr. o 39 proc., ze 125,8 mln zł do 174,8 mln zł.

Ruch na płatnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków w trzecim kwartale br. osiągnął średnio ok. 56 tys. pojazdów na dobę, a rekordowy był 14 sierpnia, z wynikiem blisko 64,8 tys. pojazdów - podała spółka zarządzająca drogą. Jej zysk netto za trzy kwartały br. wzrósł rdr. o 39 proc., ze 125,8 mln zł do 174,8 mln zł.

Koncesję na eksploatację odcinka autostrady Katowice-Kraków ma do 15 marca 2027 r. spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), należąca do Grupy Stalexport Autostrady. Rzecznik grupy Daniel Gryt przekazał w czwartek jej wyniki za pierwszych dziewięć miesięcy 2026 r.

Zgodnie z nimi od stycznia do września br. średnie natężenie ruchu na A4 Katowice-Kraków wyniosło w trzecim kwartale ok. 56,1 tys. pojazdów - w tym w lipcu ok. 57 tys., a w sierpniu ok. 58,5 tys. Najwięcej pojazdów przejechało autostradą 14 sierpnia (64 766), 16 sierpnia (64 184) i 31 lipca (63 477). W III kw. br. ruch na koncesyjnym odcinku A4 wzrósł rok do roku o 2,3 proc.

Ruch samochodów osobowych zwiększył się o 2 proc.

Średni dobowy ruch w okresie trzech kwartałów 2026 r. wyniósł 50 883; w tym czasie ruch samochodów osobowych zwiększył się o 2 proc., a ciężarowych o 3,7 proc. Przychody z poboru opłat w III kw. br. wzrosły w stosunku do tego samego okresu 2025 r. o 8,7 proc. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły po trzech kwartałach br. 190,7 mln zł, wobec 254,3 mln zł rok wcześniej. Spadek wynika przede wszystkim z wyższych niż przed rokiem o 56,7 mln zł netto płatności na rzecz Skarbu Państwa, będących udziałem państwa w zyskach z autostrady i wynikających z wyższych płatności podatku dochodowego.

Cytowany w informacji prezes Grupy Stalexport Autostrady Andrzej Kaczmarek zaznaczył, że koncesja przynosi od lat korzyści stronie publicznej. W latach 2016-26 Skarb Państwa otrzymał w ramach mechanizmu podziału zysku ponad 1 mld zł, nie uczestnicząc w kosztach modernizacji i utrzymania autostrady. Udział strony publicznej w zyskach, jakie wygenerowała autostrada w 2025 r. to prawie 227 mln zł, natomiast za trzy kwartały 2026 r. 105,4 mln zł Spółka przypomina, że A4 Katowice-Kraków jest pierwszym z autostradowych projektów koncesyjnych w Polsce.

Umowa na jej eksploatację wygaśnie w marcu 2027 r., kiedy zarządzanie trasą przejmie strona publiczna - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich tygodniach koncesjonariusz zakończył prace wynikające z umowy koncesyjnej: wymianę nawierzchni głównych jezdni autostrady i budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych w woj. małopolskim. Prezes Kaczmarek zapewnił, że spółka przygotowuje się do przekazania trasy w ścisłej współpracy z GDDKiA.

"Partnerskie podejście obu stron pozwalają na bieżąco uzgadniać kwestie techniczne i organizacyjne związane z tym procesem. Zależy nam, aby zmiana zarządcy przebiegła sprawnie i w sposób jak najmniej odczuwalny dla użytkowników A4" - zadeklarował Kaczmarek.

Grupa Stalexport Autostrady jest częścią włoskiej grupy kapitałowej Mundys. Spółka koncentruje działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej oraz jej bieżącym utrzymaniu, poprzez podmioty Stalexport Autostrada Małopolska i VIA4. Firma zajmuje się też wynajmem powierzchni biurowych w budynku w Katowicach, którego jest współwłaścicielem.