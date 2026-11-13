Marcin ma 15 lat. Jest synem Tomasza Szydlika, górnika z kopalni Sośnica. Podczas wakacji u nastolatka pojawiły się niepokojące objawy, które w ciągu kilku dni zmieniły życie całej rodziny. Dziś Marcin walczy z ostrą białaczką promielocytową.

Marcin ma 15 lat. Jest synem Tomasza Szydlika, górnika z kopalni Sośnica. Podczas wakacji u nastolatka pojawiły się niepokojące objawy, które w ciągu kilku dni zmieniły życie całej rodziny. Dziś Marcin walczy z ostrą białaczką promielocytową.

Wszystko zaczęło się od objawów, które trudno było zignorować. Nawracające krwawienia, wybroczyny na nogach i coraz liczniejsze siniaki na całym ciele.

Szybka konsultacja lekarska i wykonane badania krwi pokazały, że sytuacja jest bardzo poważna. Syn wymagał natychmiastowego przetoczenia płytek krwi. Transportem medycznym rodzina dotarła do Zabrza, gdzie Marcin trafił na oddział hematologii i onkologii dziecięcej.

Badanie szpiku przyniosło diagnozę: *ostra białaczka promielocytowa z obecnością genu fuzyjnego PML.

Początek wielomiesięcznego leczenia

Diagnoza była początkiem wielomiesięcznego, ściśle zaplanowanego leczenia.

Marcin został zakwalifikowany do programu AML BFM 2023, w grupie standardowego ryzyka. Już 3 lipca otrzymał pierwszą dawkę chemioterapii.

Od tamtej pory leczenie wymaga nieustannego sprawdzania, jak choroba odpowiada na terapię. Pięć razy od początku leczenia pobierano Marcinowi szpik. Za każdym razem wynik stawał się kolejnym punktem odniesienia, pozwalającym ocenić, czy terapia prowadzi w stronę, na którą wszyscy czekają.

– Z ostrożnym, ale jednak prawdziwym optymizmem patrzymy na kolejne wyniki. Po miesiącach napięcia przynoszą nam wreszcie trochę spokoju i co najważniejsze, nadzieję na wyleczenie – mówią rodzice.

Przepustka do domu to nie koniec czuwania

Przy białaczce nawet przepustka do domu nie oznacza końca czuwania.

Kiedy rodzina dostaje przepustkę, wraca do domu, ale leczenie nie zostaje za drzwiami oddziału. Nadal pilnują zaleceń, obserwują samopoczucie Marcina i pozostają w gotowości, jeśli potrzebne są kolejne badania lub konsultacje.

Mimo to każdy pobyt w domu ma dla nich ogromną wartość. To jedyne miejsce, w którym choć na chwilę mogą poczuć, że choroba nie wyznacza absolutnie każdej godziny.

Marcin zmaga się między innymi z agranulocytozą i nadciśnieniem tętniczym. Leczenie obciąża nie tylko ciało. Bywają momenty, kiedy napięcie, lęk i zmęczenie stają się na tyle silne, że potrzebne jest wsparcie psychologa.

Marcin ma piętnaście lat i bardzo dobrze rozumie, co się z nim dzieje. Rozumie znaczenie wyników, wie, dlaczego musi zostać w szpitalu i potrafi wyobrazić sobie konsekwencje kolejnych decyzji. Ta świadomość pomaga mu współpracować z lekarzami, ale bywa też ciężarem, od którego trudno się odsunąć.

Dlatego w jego leczeniu równie ważne jak troska o ciało jest dbanie o to, by psychicznie nie został sam z tym, co od miesięcy musi rozumieć, znosić i oswajać.

Choroba zmieniła role w całej rodzinie

Choroba Marcina zmieniła również role w rodzinie.

Od czerwca mama praktycznie nie wróciła do swojego zawodowego życia. Przebywa na zwolnieniu, ponieważ Marcin nie może zostać sam podczas długich pobytów w szpitalu. Wkrótce ten okres się skończy i będzie ubiegała się o świadczenie rehabilitacyjne. Mąż, Tomasz Szydlik, nadal pracuje. Córka uczy się i pracuje dorywczo. Wcześniej zrezygnowała z pełnego etatu, kiedy mama niespodziewanie musiała przejść operację i przez pewien czas nie była w stanie zajmować się Marcinem. Wtedy razem z tatą przejęła opiekę nad bratem.

– Po kilku miesiącach szczególnie mocno czujemy, że choroba jednego dziecka nigdy nie zatrzymuje się wyłącznie przy jego szpitalnym łóżku – mówią rodzice Marcina.

Długie leczenie ma swoją cenę

Długie leczenie ma również swoją cenę poza murami szpitala.

Im dłużej trwa leczenie Marcina, tym wyraźniej rodzina odczuwa jego finansowe konsekwencje. Regularne dojazdy, leki, odpowiednia dieta, rehabilitacja i nauka zdalna oznaczają potrzeby, które nie kończą się wraz z wypisem ze szpitala.

Właśnie dlatego rodzice zdecydowali się poprosić o pomoc.

– Długie miesiące leczenia oznaczają wydatki, które nakładają się na ograniczoną możliwość pracy. Wasze wsparcie pomoże nam uzupełnić tę część kosztów, której przy obecnej sytuacji nie jesteśmy już w stanie bezpiecznie udźwignąć sami – apelują.

Każda pomoc – finansowa, organizacyjna, dobre słowo – ma dla rodziny Marcina ogromne znaczenie. To wsparcie, które pozwala im skupić się na tym, co najważniejsze: na leczeniu i powrocie 15-latka do zdrowia.

TUTAJ możesz pomóc Marcinowi i jego rodzinie:

https://pomagam.cancerfighters.pl/zbiorka/marcin-szydlik/

Pamiętaj, liczy się każda złotówka! Przywróć uśmiech na twarzy nastolatka

Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego Państwa Szydlików