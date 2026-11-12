Kraj i Świat

Gawkowski: Atak na ePUAP mógł sparaliżować administrację w grudniu. Atak został zatrzymany

Plan cyberataku na system ePUAP był szerszy i miał doprowadzić do paraliżu pracy administracji publicznej w grudniu - poinformował w czwartek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Pap

12 listopada 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

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fot: KPRM

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

fot: KPRM

Plan cyberataku na system ePUAP był szerszy i miał doprowadzić do paraliżu pracy administracji publicznej w grudniu - poinformował w czwartek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Dodał, że atak został zatrzymany, a jego źródło znajdowało się za granicą. 

- Atak cybernetyczny na ePUAP został zatrzymany, przyszedł z zagranicy, to już mamy potwierdzone. Wiemy, że plan był szerszy. Mamy już przesłanki wskazujące, że w grudniu chciano nam sparaliżować pracę administracji rządowej - powiedział wicepremier w czwartek na antenie TVP Info. 

Według ministra analiza logów systemowych wskazuje, że osoby odpowiedzialne za cyberatak prowadziły działania przygotowawcze mające umożliwić przeprowadzenie w późniejszym terminie skoordynowanej operacji wymierzonej w funkcjonowanie administracji publicznej. 

- To było przygotowanie na określony czas, na jakąś taką bombę administracyjną, która ma sparaliżować w trudnym okresie grudnia pracę polskich urzędników - stwierdził. 

Atak został zatrzymany

Gawkowski podkreślił, że służbom udało się powstrzymać atak, zanim doprowadził on do zakłóceń działania państwa. 

- Zatrzymaliśmy atak, który w grudniu mógł doprowadzić do paraliżu administracji i komunikacji wewnątrz niej - powiedział.

 Minister zaznaczył, że potwierdzono już zagraniczne pochodzenie ataku. Nie podał jednak szczegółów dotyczących sprawców ani państwa, z którego prowadzona była operacja. Przypomniał również, że pod koniec ubiegłego roku doszło do cyberataku wymierzonego w polski sektor energetyczny. 

Jego zdaniem obecny incydent może świadczyć o przygotowywaniu przez nieznane grupy kolejnych działań destabilizujących funkcjonowanie państwa. Gawkowski podkreślił, że w przypadku tego typu zdarzeń zawsze istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym wycieku danych lub zakłóceń pracy urzędów. 

Jak zaznaczył, kluczowe znaczenie ma szybka reakcja instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. We wtorek wieczorem na portalu X Gawkowski przekazał informację o cyberataku na państwowy system i wskazał, że zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu. 

Dodał, że trwają prace techniczne nad przywróceniem pełnej jego funkcjonalności. 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.

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