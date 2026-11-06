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Hałda przy ul. Floriańskiej ma zostać zabezpieczona

Hałda przy ul. Floriańskiej zostanie zabezpieczona pokrywą izolacyjną - zapowiedział w piątek prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Wskazał, że zostanie do tego wykorzystanych ok. 750 ton materiału mineralnego, a prace zaplanowano na listopad.

Pap

6 listopada 2026, 15:41
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: UM Chorzów

Szymon Michałek, prezydent Chorzowa

fot: UM Chorzów

Hałda przy ul. Floriańskiej zostanie zabezpieczona pokrywą izolacyjną - zapowiedział w piątek prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Wskazał, że zostanie do tego wykorzystanych ok. 750 ton materiału mineralnego, a prace zaplanowano na listopad.

Na hałdzie przy ul. Floriańskiej zgromadzono odpady przemysłowe i wydobywcze. Znajdujące się tam materiały ulegają samozagrzewaniu. Proces ten jest obserwowany od lat 70. XX w. 

Szymon Michałek poinformował, że pokrywa zostanie wykonana w miejscach, w których zapożarowanie hałdy jest najbardziej intensywne. Powierzchnię oszacował na ok. 1200 m kw. Prezydent Chorzowa wskazał, że podejmowane przez lokalny samorząd prace to efekt wyników badań, które na hałdzie przeprowadził Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy. 

Badania GIG-PIB przeprowadził w drugiej połowie 2026 r. Poprzednie szczegółowe badania tego terenu przeprowadzono ok. 10 lat wcześniej. Eksperci z GIG-PIB m.in. sprawdzili temperaturę wewnątrz i na powierzchni hałdy oraz przebadali wydobywające się z hałdy gazy. 

Hałdę przy ul. Floriańskiej włączono do projektu "System zdalnego monitoringu stanu termicznego zwałowisk odpadów powęglowych", który GIG-PIB realizuje z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opiera się on na analizie obrazu z kamer termowizyjnych oraz automatycznym przesyłaniu danych do centrum analitycznego.

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