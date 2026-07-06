Transformacja od A do Z

Hałda posłuży mieszkańcom Rybnika

Rybnik pozyskał środki unijne na rekultywację hałdy po byłej kopalni Rymer. Będzie to miejsce służące edukacji i ekologii.

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Robert Passia

6 lipca 2026, 17:30

fot: M. Szymura / UM Rybnik

Hałda po kopalni Rymer przejdzie przemianę

fot: M. Szymura / UM Rybnik

Rybnik pozyskał środki unijne na rekultywację hałdy po byłej kopalni Rymer. Będzie to miejsce służące edukacji i ekologii.

Hałdę po kopalni Rymer w dzielnicy Niedobczyce Rybnik przejął od Spółki Restrukturyzacji Kopalń w 2003 roku. Teraz miasto będzie mogło dokończyć jej rekultywację. Jak informuje rybnicki magistrat, teren ma pełnić m.in. funkcję środowiskową i rekreacyjną.

Hałda będzie zielonym miejscem

W ramach rekultywacji zaplanowano stworzenie ścieżki edukacyjnej, która ma biec od podnóża hałdy na jej szczyt. Po zakończeniu inwestycji będzie można korzystać z wyznaczonego terenu.

– Będzie poświęcona m. in. zachodzącym naturalnie oraz wspomaganym przez człowieka procesom przyrodniczym na zdegradowanych w przeszłości terenach poprzemysłowych – informuje Urząd Miasta w Rybniku.

Hałda po kopalni Rymer ma zostać oczyszczona. Zostaną też przeprowadzone prace związane z zielenią i wprowadzeniem nowych roślin. U podnóża hałdy powstanie pawilon edukacyjny, a w jej okolicy ma się znaleźć zbiornik retencyjny.

Niższe ryzyko podtopień

Drugi z projektów, na który udało się pozyskać środki, Rybnik będzie realizował wspólnie z Radlinem. Zakłada on budowę systemu odwodnienia w dzielnicy Niewiadom. Z kolei na terenie Radlina powstanie m. in. zbiornik otwarty i retencyjny. Ma to ograniczyć ryzyko podtopień na granicy obu tych miast. 

Bezzwrotne środki na oba projekty pochodzą z Funduszy Europejskich. Pierwszy będzie realizowany w latach 2027-2029. Jego wartość to ponad 23 mln zł, a dofinansowanie z  Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa wyniosło ponad 15 mln. Drugi z projektów będzie realizowany w latach 2026-2027 w procedurze „projektuj i buduj”. Jego wartość to ponad 30 mln zł., a dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa wyniosło ponad 28 mln zł.

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