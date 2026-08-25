GZM zamawia system zliczania pasażerów

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zamawia dostawę, montaż i utrzymanie systemu zliczania pasażerów komunikacji miejskiej w 284 autobusach i tramwajach - poinformował w poniedziałek przewodniczący zarządu GZM Leszek Pietraszek.

Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Czy centrum kosmiczne może mieścić się na terenie po KWK Wujek?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zamawia dostawę, montaż i utrzymanie systemu zliczania pasażerów komunikacji miejskiej w 284 autobusach i tramwajach - poinformował w poniedziałek przewodniczący zarządu GZM Leszek Pietraszek.

- Opublikowaliśmy postępowanie przetargowe na dostawę, montaż i utrzymanie systemu zliczania pasażerów po to, żeby lepiej i optymalnie zarządzać komunikacją - powiedział w sprawozdaniu z prac zarządu Metropolii podczas poniedziałkowej sesji zgromadzenia tej organizacji Pietraszek.

Jak wynika z platformy zamówień GZM w przetargu, z terminem składania ofert do 2 września, Metropolia zamawia dostawę, montaż i utrzymanie systemu zliczania pasażerów dla 284 pojazdów samorządowych operatorów Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM).

Jak wyszczególniono chodzi o doposażenie 46 autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (PKM) Gliwice oraz 135 PKM Katowice w 611 czujników oraz po 181 jednostek centralnych, switchy, modułów komunikacyjnych GSM, lokalizatorów GPS (z odpowiednią liczbą akumulatorów), a także 103 pojazdów spółki Tramwaje Śląskie w 519 czujników oraz po 103 jednostki centralne i analogiczne urządzenia co w autobusach.

Zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego

GZM, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, organizuje w ich imieniu komunikację miejską poprzez ZTM, będący jej jednostką budżetową. Koordynowana przez ZTM komunikacja nosi nazwę Transport GZM.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest w głównym stopniu ze części zmiennej składki, opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów.

Część połączeń, pod nazwą metrolinii, GZM finansuje samodzielnie, bez udziału gmin członkowskich. Pozostałe finansowane są z części składki zmiennej. Część finansowania zadania pod nazwą "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich" wprowadzono do Funduszu Odporności GZM.

Wobec corocznie spornych kwestii związanych z rozliczeniami finansowania Transportu GZM przez gminy, ZTM stopniowo zaczął wymagać od operatorów montażu w pojazdach system automatycznego zliczania pasażerów.

Ma to zostać rozszerzone dzięki projektowi Cyfryzacja GZM o wartości ponad 46 mln zł, do którego w listopadzie ub. roku Metropolia dostała ponad 32 mln zł europejskiego dofinansowania. Poza elementami systemu zliczania pasażerów przewiduje on m.in. zakupy komputerów pokładowych i biletomatów do autobusów czy terminali sprzedażowych i urządzeń dla kontrolerów.

Bramki do zliczania pozwalają precyzyjnie określić liczbę pasażerów korzystających z poszczególnych linii oraz przystanków. Dane ułatwiają m.in. optymalizację godzin kursowania, liczby i wielkości pojazdów oraz dostosowanie ich do rzeczywistego popytu, zgłaszanego przez pasażerów na danych liniach czy odcinkach.