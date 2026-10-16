Grzegorz Gogolok, dyrektor Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej w Wyższym Urzędzie Górniczym, otrzymał Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 13 października 2026 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Grzegorz Gogolok, dyrektor Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej w Wyższym Urzędzie Górniczym, otrzymał Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 13 października 2026 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Statuetkę laureatowi wręczyli marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz przewodniczący Rady Ochrony Pracy, poseł Krzysztof Gadowski. W ceremonii uczestniczył także Główny Inspektor Pracy Janusz Krasoń, a wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pracodawców i pracowników oraz instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa pracy.

Za co przyznano nagrodę?

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej jest przyznawana od 1989 roku. Trafia do osób za wybitne osiągnięcia w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii oraz popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

W tym roku wyróżnienie otrzymało ośmioro laureatów. Oprócz Grzegorza Gogoloka uhonorowani zostali:

dr Małgorzata Lorek – prezes zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,

dr Rafał Hrynyk – członek XII kadencji Rady Ochrony Pracy,

Jan Przywoźny – członek XII kadencji Rady Ochrony Pracy, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy,

Jerzy Budzyn – Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy,

Paweł Chabiński – kierownik Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy,

Mirosław Grzybek – przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników w Polsce, OPZZ,

Stanisław Taube – przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Gdyni, Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP, Forum Związków Zawodowych.