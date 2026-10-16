Grzegorz Gogolok z WUG z Nagrodą Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
Grzegorz Gogolok, dyrektor Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej w Wyższym Urzędzie Górniczym, otrzymał Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 13 października 2026 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
fot: Bartosz Nehring/Kancelaria Sejmu
Grzegorz Gogolok w WUG otrzymał Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
fot: Bartosz Nehring/Kancelaria Sejmu
Grzegorz Gogolok, dyrektor Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej w Wyższym Urzędzie Górniczym, otrzymał Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 13 października 2026 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
Statuetkę laureatowi wręczyli marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz przewodniczący Rady Ochrony Pracy, poseł Krzysztof Gadowski. W ceremonii uczestniczył także Główny Inspektor Pracy Janusz Krasoń, a wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pracodawców i pracowników oraz instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa pracy.
Za co przyznano nagrodę?
Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej jest przyznawana od 1989 roku. Trafia do osób za wybitne osiągnięcia w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii oraz popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.
W tym roku wyróżnienie otrzymało ośmioro laureatów. Oprócz Grzegorza Gogoloka uhonorowani zostali:
- dr Małgorzata Lorek – prezes zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
- dr Rafał Hrynyk – członek XII kadencji Rady Ochrony Pracy,
- Jan Przywoźny – członek XII kadencji Rady Ochrony Pracy, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy,
- Jerzy Budzyn – Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy,
- Paweł Chabiński – kierownik Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy,
- Mirosław Grzybek – przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników w Polsce, OPZZ,
- Stanisław Taube – przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Gdyni, Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP, Forum Związków Zawodowych.
– To, że laureatami tej nagrody są przedstawiciele wielu środowisk, świadczy o tym, że ochrona praw pracowników jest realizowana z wielu perspektyw. Każda wasza aktywność ma wspólny cel, dobro drugiego człowieka i za to najbardziej dziękuję – podkreślił Główny Inspektor Pracy Janusz Krasoń.
Kim była Halina Krahelska?
Patronka nagrody w latach 1919–1921 oraz 1926–1931 pełniła funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Zajmowała się systemem ochrony pracy i opieki społecznej, w tym ochroną macierzyństwa kobiet pracujących. Od 1931 roku reprezentowała Polskę jako rzeczoznawca do spraw pracy przy Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.
W czasie II wojny światowej Krahelska walczyła w szeregach Armii Krajowej. Aresztowana przez Gestapo, zmarła w 1945 roku w obozie koncentracyjnym Ravensbrück.
– Halina Krahelska to wielka postać, z ogromną konsekwencją walcząca o godne życie pracowników. Jej postawę realizuje także dzisiejsza Państwowa Inspekcja Pracy zwalczająca m.in. patologie związane z nadużywaniem umów cywilnoprawnych – powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Upamiętnienie patronki nagrody
Główny Inspektor Pracy poinformował, że wspólnie z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych podjęto działania mające upamiętnić Halinę Krahelską na terenie byłego obozu w Ravensbrück.
– Chcemy, by odwiedzający to miejsce mogli czerpać z dziedzictwa Haliny Krahelskiej i inspirować się jej życiem do pracy na rzecz ojczyzny – zadeklarował Janusz Krasoń.