Grube miliardy dla górnictwa węgla kamiennego w 2027 r.

Na realizację zadań państwa w sektorze górnictwa węgla kamiennego w 2027 r. zaplanowano 6 mld zł - wynika z projektu ustawy budżetowej. Natomiast na transformację sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego zaplanowano 216 mln zł.

Na realizację zadań państwa w sektorze górnictwa węgla kamiennego w 2027 r. zaplanowano 6 mld zł - wynika z projektu ustawy budżetowej. Natomiast na transformację sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego zaplanowano 216 mln zł.

Na finansowanie zadań z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Jak wyjaśniono w opisie zadań budżetowych, środki publiczne dla górnictwa mają być przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, w tym na: dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych, wypłaty świadczeń dla pracowników odchodzących na wcześniejsze emerytury, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wynikającymi z likwidacji kopalni, naprawianie szkód górniczych.

Ponadto finansowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów - dodano.

W ramach zadania "Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi" zaplanowano także dokapitalizowanie projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w wysokości 8 mld zł. Oprócz tego przewidziano 51,9 mln zł na kontynuację "Programu polskiej energetyki jądrowej" oraz programu modernizacji badawczego reaktora Maria.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz stabilnego funkcjonowania krajowego rynku paliwowego zaplanowano wydatki Funduszu Zapasów Interwencyjnych w kwocie 2,8 mld zł na utrzymywania odpowiednich mechanizmów reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym zakłócenia dostaw ropy naftowej i produktów naftowych wynikające z napięć geopolitycznych oraz konfliktów międzynarodowych" - podano także.

Z kolei na wsparcie zmniejszenia zużycia energii w budynkach i obniżenia rachunków za nośniki energii zaplanowano wydatki w kwocie 339 mln zł, w ramach utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Czyste Powietrze ma finansowanie

Projekt budżetu przewiduje też 7,2 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego na programy związane z transformacją energetyczną takie, jak "Czyste powietrze", "Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej", "Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego", "Budowa/rozbudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy", "Dofinansowanie przydomowych magazynów energii".

Za wydatkowanie tych środków odpowiadać będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas piątkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2027 r., a także zaktualizowaną prognozę wskaźników makroekonomicznych. Zaplanowano, że wydatki budżetu w 2027 r. wyniosą 977,6 mld zł, dochody 695 mld zł, zaś deficyt nie może przekroczyć 282,6 mld zł. Wśród priorytetów są: bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne.