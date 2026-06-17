W dyskusjach o rozwoju gospodarczym Górnego Śląska i Zagłębia najczęściej mówi się o ulgach podatkowych, uzbrojeniu działek czy sieci dróg. Rzadko jednak zauważa się czynnik krytyczny, bez którego żadna fabryka, strefa ekonomiczna ani osiedle mieszkaniowe po prostu nie mają prawa działać: stały i masowy dostęp do wody. W aglomeracji o tak gęstej zabudowie i specyficznej hydrogeologii, kluczową rolę technologiczną odgrywa Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW) S.A. w Katowicach – hurtowy dostawca, od którego zależy ciągłość funkcjonowania lokalnej gospodarki i samorządów.

W dyskusjach o rozwoju gospodarczym Górnego Śląska i Zagłębia najczęściej mówi się o ulgach podatkowych, uzbrojeniu działek czy sieci dróg. Rzadko jednak zauważa się czynnik krytyczny, bez którego żadna fabryka, strefa ekonomiczna ani osiedle mieszkaniowe po prostu nie mają prawa działać: stały i masowy dostęp do wody. W aglomeracji o tak gęstej zabudowie i specyficznej hydrogeologii, kluczową rolę technologiczną odgrywa Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW) S.A. w Katowicach – hurtowy dostawca, od którego zależy ciągłość funkcjonowania lokalnej gospodarki i samorządów.

GPW działa w modelu B2B jako producent i dostawca hurtowy. Nie obsługuje bezpośrednio mieszkańców – sprzedaje wodę Rejonowym Przedsiębiorstwom Wodociągowo-Kanalizacyjnym, które dopiero odpowiadają za sieć dystrybucyjną w poszczególnych miastach. Obszar operacyjny przedsiębiorstwa obejmuje około 4300 km² na terenie 65 gmin w województwie śląskim oraz jednej w małopolskim. System GPW pokrywa zapotrzebowanie 85% populacji miast i gmin tego terenu, co przekłada się na ponad 3,5 miliona konsumentów. Dla podmiotów planujących duże inwestycje przemysłowe czy deweloperskie w Metropolii GZM, stabilność tego źródła, potwierdzona certyfikatem EN ISO 9001:2015, jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Pierścień magistralny: Techniczne zabezpieczenie przed przestojami

Tym, co realnie decyduje o bezpieczeństwie technologicznym przemysłu w regionie, jest unikalna architektura sieci GPW. Woda uzdatniana jest w ośmiu Stacjach Uzdatniania Wody i dwóch Zakładach Uzdatniania Wody, a następnie magazynowana w dziewięciu kompleksach zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności ponad 300 tys. m³. Kluczowy jest jednak tzw. system pierścieniowy, czyli około 900 km rurociągów magistralnych o średnicach dochodzących do 1600 mm. Taki układ pozwala na elastyczne sterowanie przepływami.

- W przypadku awarii sieci, skażenia źródła lub klęski żywiołowej, GPW jako jedyny podmiot w regionie posiada techniczną możliwość przetłoczenia wody w kierunku przeciwległego krańca Górnego Śląska. Dla dużych zakładów przemysłowych, gdzie przerwa w dostawie wody oznacza natychmiastowe zatrzymanie procesów technologicznych i gigantyczne straty, taka konstrukcja sieci jest realną gwarancją ciągłości pracy – podkreślają przedstawiciele GPW.

Realia kosztowe i uwarunkowania taryfowe

Z punktu widzenia samorządów oraz energochłonnego biznesu, kluczowym parametrem są koszty. Cena wody hurtowej bezpośrednio wpływa na taryfy dla odbiorców końcowych. Kalkulacja stawek w GPW opiera się na zasadzie pokrycia realnych kosztów utrzymania systemu, uwzględnieniu marży oraz rezerw na nieregularne należności, przy jednoczesnym dopasowywaniu wariantów opłat do struktury odbiorców.

Struktura kosztów GPW w dużej mierze zależy jednak od czynników zewnętrznych, na które spółka nie ma bezpośredniego wpływu. Znaczącą część obciążeń stanowią koszty stałe, takie jak amortyzacja, podatki lokalne oraz ceny energii elektrycznej potrzebnej do zasilania potężnych pompowni, regulowane odgórnie taryfami w oparciu o Prawo energetyczne. Dodatkowo około 80% wody zarządzanej przez GPW pochodzi z ujęć powierzchniowych, co ze względów biologicznych i chemicznych wymusza droższy i bardziej skomplikowany technologicznie proces uzdatniania niż w przypadku wód głębinowych. Dochodzą do tego stałe nakłady na utrzymanie sprawności i remonty starzejącej się, wielokilometrowej infrastruktury, realizowane zarówno siłami własnymi, jak i przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

W obliczu tych uwarunkowań ekonomicznych, kluczowym zadaniem technicznym i menedżerskim spółki pozostaje ciągła optymalizacja kosztów własnych. Pozwala to ograniczyć presję cenową na taryfy miejskie, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej sprawności technicznej infrastruktury, od której zależy stabilność całego organizmu gospodarczego GZM.

