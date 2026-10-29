Wyższy Urząd Górniczy był gospodarzem wizyty studyjnej przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Republiki Kosowa, współorganizowanej z unijnym instrumentem wsparcia technicznego i szkoleniowego dla administracji publicznej TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange). Goście zwiedzili też kopalnię Piast-Ziemowit oraz Centralną Stację Ratownictwa Górniczego.

Wyższy Urząd Górniczy był gospodarzem wizyty studyjnej przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Republiki Kosowa, współorganizowanej z unijnym instrumentem wsparcia technicznego i szkoleniowego dla administracji publicznej TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange). Goście zwiedzili też kopalnię Piast-Ziemowit oraz Centralną Stację Ratownictwa Górniczego.

Wydarzenie miało na celu zacieśnienie dwustronnej współpracy, wymianę doświadczeń oraz zapoznanie gości z polskimi ramami prawnymi, systemem nadzoru nad ruchem zakładów górniczych, a także funkcjonowaniem krajowego ratownictwa i infrastruktury wydobywczej.

Pierwszy dzień spotkania roboczego odbył się w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego. Gości powitał prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Piotr Litwa. Następnie przedstawiciel resortu gospodarki Kosowa przedstawił specyfikę oraz uwarunkowania sektora górniczego swojego kraju. W dalszej części spotkania przedstawiciele WUG szczegółowo omówili strukturę organizacyjną, zadania oraz kompetencje polskich organów nadzoru górniczego - podaje WUG w komunikacie.

Agenda pierwszego dnia obejmowała również merytoryczne panele dyskusyjne, podczas których szeroko przeanalizowano krajowe procedury kontrolne, ramy prawne procesu koncesyjnego, a także zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pracy i zarządzania ryzykiem w ruchu zakładów górniczych. Ponadto eksperci omówili procedury likwidacji kopalń, rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz zasady prowadzenia zrównoważonej gospodarki złożami.

W drugim dniu wizyty delegacja z Kosowa zapoznała się z działalnością Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej WUG, gdzie zaprezentowano zadania oraz metodykę pracy z archiwalnymi zasobami geologicznymi. Następnie goście udali się do Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu w celu zapoznania się ze strukturą organizacyjną oraz procedurami polskiego systemu ratownictwa górniczego.

Trzydniowe spotkanie zakończyło się w Kopalni Węgla Kamiennego Piast-Ziemowit w Lędzinach. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Kosowa zjechali do podziemnych wyrobisk, co pozwoliło im na bezpośrednie zapoznanie się z realnymi warunkami i technologią prowadzenia robót górniczych w polskim górnictwie węglowym.

Wyższy Urząd Górniczy regularnie dzieli się swoimi dobrymi praktykami administracyjnymi oraz procedurami kontroli ruchu zakładów górniczych z przedstawicielami państw ubiegających się o członkostwso w Unii Europejskiej lub wdrażających unijne przepisy. W przeszłości urząd gościł m.in. zagraniczne delegacje rządowe z Turcji (zainteresowane obszarem środków ochrony osobistej w kopalniach) oraz Ukrainy (w ramach wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego) - informuje WUG.

Warto przypomnieć, że TAIEX to kluczowy instrument Unii Europejskiej służący budowaniu potencjału instytucjonalnego, zapewniający ukierunkowane i szybkie wsparcie administracji publicznej w krajach kandydujących do UE i poza nią. Jako fundament działań integracyjnych UE, TAIEX odgrywa istotną rolę w przyspieszaniu dostosowania prawa i regulacji do standardów UE, wzmacnianiu ram zarządzania i stymulowaniu reform społeczno-gospodarczych. Wykorzystując wiedzę specjalistyczną sektora publicznego ze wszystkich państw członkowskich UE, wspiera on wymianę partnerską, ułatwia dzielenie się najlepszymi praktykami i buduje odporność instytucjonalną, zapewniając krajom partnerskim odpowiednie przygotowanie do wdrażania znaczących i trwałych reform.