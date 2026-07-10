Dynamiczne zakręty, efektowne spirale, ekscytujące zjazdy i przepiękne górskie krajobrazy – to Salamandra Alpine Coaster, najnowocześniejsza kolejka grawitacyjna w Beskidach. Powstała w Szczyrku, a na sobotę, 11 lipca 2026 r., zaplanowano wielkie otwarcie nowej atrakcji.

Dynamiczne zakręty, efektowne spirale, ekscytujące zjazdy i przepiękne górskie krajobrazy – to Salamandra Alpine Coaster, najnowocześniejsza kolejka grawitacyjna w Beskidach. Powstała w Szczyrku, a na sobotę, 11 lipca 2026 r., zaplanowano wielkie otwarcie nowej atrakcji.

Salamandra Alpine Coaster powstała w miejscu dawnej infrastruktury orczykowej na malowniczej Hali Skrzyczeńskiej (1000 m n.p.m.). Łączna długość toru wynosi 1071 metrów (747 metrów zjazdu i 324 metrów podjazdu), a różnica wysokości to 112 metrów. Na trasie są m.in. pętle 360 i 720 stopni oraz dwie wieże zjazdowe o wysokości 12 i 15 metrów. Dwuosobowe wagoniki, nawiązujące stylistyką do wyglądu salamandry. Za projekt i wykonanie toru odpowiada firma Wiegand, światowy lider w branży kolejek grawitacyjnych.