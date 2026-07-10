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Górska adrenalina w Szczyrku. Wielkie otwarcie Salamandra Alpine Coaster

Dynamiczne zakręty, efektowne spirale, ekscytujące zjazdy i przepiękne górskie krajobrazy – to Salamandra Alpine Coaster, najnowocześniejsza kolejka grawitacyjna w Beskidach. Powstała w Szczyrku, a na sobotę, 11 lipca 2026 r., zaplanowano wielkie otwarcie nowej atrakcji. 

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

10 lipca 2026, 13:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Szczyrk Mountain Resort.

Salamandra Alpina Coaster w Szczyrku

fot: Szczyrk Mountain Resort.

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(20 zdjęć)

Dynamiczne zakręty, efektowne spirale, ekscytujące zjazdy i przepiękne górskie krajobrazy – to Salamandra Alpine Coaster, najnowocześniejsza kolejka grawitacyjna w Beskidach. Powstała w Szczyrku, a na sobotę, 11 lipca 2026 r., zaplanowano wielkie otwarcie nowej atrakcji. 

Salamandra Alpine Coaster powstała w miejscu dawnej infrastruktury orczykowej na malowniczej Hali Skrzyczeńskiej (1000 m n.p.m.). Łączna długość toru wynosi 1071 metrów (747 metrów zjazdu i 324 metrów podjazdu), a różnica wysokości to 112 metrów. Na trasie są m.in. pętle 360 i 720 stopni oraz dwie wieże zjazdowe o wysokości 12 i 15 metrów. Dwuosobowe wagoniki, nawiązujące stylistyką do wyglądu salamandry. Za projekt i wykonanie toru odpowiada firma Wiegand, światowy lider w branży kolejek grawitacyjnych. 

- Salamandra Alpine Coaster to projekt, który całkowicie redefiniuje letnią ofertę Szczyrku. Połączyliśmy tu nowoczesną technologię z niesamowitymi walorami widokowymi Beskidów. 11 lipca zapraszamy wszystkich na wielkie, oficjalne świętowanie. Przygotowaliśmy dzień pełen magii, teatru i muzyki. Z dumą oddajemy w ręce turystów atrakcję całoroczną, która dostarcza niezapomnianych emocji. Osobiście już testowałam i z pełnym przekonaniem mogę potwierdzić, że to absolutnie świetna zabawa - mówi Karolina Korba-Nawodyło, dyrektor marketingu i sprzedaży Szczyrk Mountain Resort.

Program otwarcia Salamandra Alpine Coaster – 11 lipca 2026 r. 

  • 10:00 - Wielkie Otwarcie atrakcji i uroczyste przecięcie wstęgi
  • 10:00-11:00 - Spotkanie z Misiem Maxem
  • 11:00-12:00 - Występ kapeli góralskiej
  • 11:00-12:30 - Animacje dla dzieci
  • 12:30-13:30 - Spektakl "O tym, jak Frędzelka i Wiercipiętka znalazły czapeczkę" – teatr TRIP
  • 14:00-14:45 - Magiczny pokaz pełen niespodzianek - Beskidzki Teatr Iluzji – Rafał Mulka
  • 15:00-15:30 - Piana Party na poziomie 1000
  • 15:00-18:30 - Salamandra Party - DJ Atina
  • 19:00-20:30 - Koncert zespołu BIG BANDA

- Czeka na was dzień pełen uśmiechu, rodzinnej atmosfery, górskich widoków i niezapomnianych wrażeń. A przede wszystkim - pierwsze emocjonujące przejazdy Salamandrą, która już teraz zapowiada się na jedną z najbardziej wyjątkowych atrakcji w Beskidach – zapewniają w Szczyrk Mountain Resort.
 

W dniu otwarcia Salamandra Alpine Coaster na wszystkich odwiedzających będzie czekać promocyjna cena przejazdu - 19 złotych.

Najważniejsze parametry Salamandra Alpina Coaster

  • górna stacja: 1000 m n.p.m.
  • dolna stacja: 888 m n.p.m.
  • różnica wysokości: 112 m
  • długość toru: 1071 m
  • długość zjazdu: 747 m
  • długość wjazdu: 324 m
  • prędkość maksymalna: do 40 km/h
  • przepustowość: do 500 osób na godzinę
  • dwie efektowne wieże zjazdowe (o wysokości 12 i 15 m)
  • podczas jazdy nie ma możliwości wypięcia pasów bezpieczeństwa
  • system sterowania ruchem zapewnia bezpieczne odstępy między pojazdami - na torze nie dochodzi do zderzeń

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