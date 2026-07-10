Górska adrenalina w Szczyrku. Wielkie otwarcie Salamandra Alpine Coaster
Dynamiczne zakręty, efektowne spirale, ekscytujące zjazdy i przepiękne górskie krajobrazy – to Salamandra Alpine Coaster, najnowocześniejsza kolejka grawitacyjna w Beskidach. Powstała w Szczyrku, a na sobotę, 11 lipca 2026 r., zaplanowano wielkie otwarcie nowej atrakcji.
fot: Szczyrk Mountain Resort.
Salamandra Alpina Coaster w Szczyrku
fot: Szczyrk Mountain Resort.
Dynamiczne zakręty, efektowne spirale, ekscytujące zjazdy i przepiękne górskie krajobrazy – to Salamandra Alpine Coaster, najnowocześniejsza kolejka grawitacyjna w Beskidach. Powstała w Szczyrku, a na sobotę, 11 lipca 2026 r., zaplanowano wielkie otwarcie nowej atrakcji.
Salamandra Alpine Coaster powstała w miejscu dawnej infrastruktury orczykowej na malowniczej Hali Skrzyczeńskiej (1000 m n.p.m.). Łączna długość toru wynosi 1071 metrów (747 metrów zjazdu i 324 metrów podjazdu), a różnica wysokości to 112 metrów. Na trasie są m.in. pętle 360 i 720 stopni oraz dwie wieże zjazdowe o wysokości 12 i 15 metrów. Dwuosobowe wagoniki, nawiązujące stylistyką do wyglądu salamandry. Za projekt i wykonanie toru odpowiada firma Wiegand, światowy lider w branży kolejek grawitacyjnych.
- Salamandra Alpine Coaster to projekt, który całkowicie redefiniuje letnią ofertę Szczyrku. Połączyliśmy tu nowoczesną technologię z niesamowitymi walorami widokowymi Beskidów. 11 lipca zapraszamy wszystkich na wielkie, oficjalne świętowanie. Przygotowaliśmy dzień pełen magii, teatru i muzyki. Z dumą oddajemy w ręce turystów atrakcję całoroczną, która dostarcza niezapomnianych emocji. Osobiście już testowałam i z pełnym przekonaniem mogę potwierdzić, że to absolutnie świetna zabawa - mówi Karolina Korba-Nawodyło, dyrektor marketingu i sprzedaży Szczyrk Mountain Resort.
Program otwarcia Salamandra Alpine Coaster – 11 lipca 2026 r.
- 10:00 - Wielkie Otwarcie atrakcji i uroczyste przecięcie wstęgi
- 10:00-11:00 - Spotkanie z Misiem Maxem
- 11:00-12:00 - Występ kapeli góralskiej
- 11:00-12:30 - Animacje dla dzieci
- 12:30-13:30 - Spektakl "O tym, jak Frędzelka i Wiercipiętka znalazły czapeczkę" – teatr TRIP
- 14:00-14:45 - Magiczny pokaz pełen niespodzianek - Beskidzki Teatr Iluzji – Rafał Mulka
- 15:00-15:30 - Piana Party na poziomie 1000
- 15:00-18:30 - Salamandra Party - DJ Atina
- 19:00-20:30 - Koncert zespołu BIG BANDA
- Czeka na was dzień pełen uśmiechu, rodzinnej atmosfery, górskich widoków i niezapomnianych wrażeń. A przede wszystkim - pierwsze emocjonujące przejazdy Salamandrą, która już teraz zapowiada się na jedną z najbardziej wyjątkowych atrakcji w Beskidach – zapewniają w Szczyrk Mountain Resort.
W dniu otwarcia Salamandra Alpine Coaster na wszystkich odwiedzających będzie czekać promocyjna cena przejazdu - 19 złotych.
Najważniejsze parametry Salamandra Alpina Coaster
- górna stacja: 1000 m n.p.m.
- dolna stacja: 888 m n.p.m.
- różnica wysokości: 112 m
- długość toru: 1071 m
- długość zjazdu: 747 m
- długość wjazdu: 324 m
- prędkość maksymalna: do 40 km/h
- przepustowość: do 500 osób na godzinę
- dwie efektowne wieże zjazdowe (o wysokości 12 i 15 m)
- podczas jazdy nie ma możliwości wypięcia pasów bezpieczeństwa
- system sterowania ruchem zapewnia bezpieczne odstępy między pojazdami - na torze nie dochodzi do zderzeń