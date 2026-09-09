Po szychcie

Górnik wrócił do domu. Niezwykłe wydarzenie w kopalni

Przed Szybem Daniłowicza w Kopalni Soli Wieliczka przez dziesięciolecia stał Górnik – trzymetrowa figura, która dla mieszkańców Wieliczki i turystów była czymś więcej niż pomnikiem. Była symbolem górniczego charakteru tego miejsca, świadkiem tysięcy spotkań i nieodłącznym tłem pamiątkowych fotografii. W 2006 roku Górnik zniknął ze swojego miejsca. Po dwudziestu latach powrócił do domu.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

9 września 2026, 07:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Kopalnia Soli Wieliczka/Tomasz Adamek

Górnik znów wita turystów

fot: Kopalnia Soli Wieliczka/Tomasz Adamek

IMG 2688 IMG 2713 IMG 2557

+17 Zobacz galerię

IMG 2537 IMG 2529

Galeria
(20 zdjęć)

Przed Szybem Daniłowicza w Kopalni Soli Wieliczka przez dziesięciolecia stał Górnik – trzymetrowa figura, która dla mieszkańców Wieliczki i turystów była czymś więcej niż pomnikiem. Była symbolem górniczego charakteru tego miejsca, świadkiem tysięcy spotkań i nieodłącznym tłem pamiątkowych fotografii. W 2006 roku Górnik zniknął ze swojego miejsca. Po dwudziestu latach powrócił do domu.

Pomnik Górnika został symbolicznie odsłonięty ponownie 8 września – w 48. rocznicę wpisania wielickiej kopalni na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W uroczystości wzięła udział Bożena Żelazowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalna Konserwator Zabytków. 

- Było to spotkanie z historią, tradycją i pamięcią o ludziach, którzy przez wieki tworzyli kopalnię i dbali o jej dziedzictwo. Po dwóch dekadach, z inicjatywy prezesa zarządu Kopalni Soli Wieliczka Mariana Leśnego, górnik znów będzie witał turystów i gości przybywających do Wieliczki. Tak jak dawniej przypomni, że pod ziemią kryje się nie tylko niezwykły świat, ale przede wszystkim historia codziennej pracy kolejnych pokoleń górników - można przeczytać w komunikacie prasowym.

Podczas uroczystości, Prezes Marian Leśny wspominał, że odwiedzający zabytkowe podziemia często fotografowali się na tle kamiennej postaci. On sam również ma takie zdjęcie. Fotografia odnaleziona w domowym archiwum stała się inspiracją do przywrócenia pomnika na jego dawne miejsce.

W 2006 roku Górnik został usunięty sprzed Szybu Daniłowicza. Od tamtego czasu cierpliwie czekał na swój powrót, schowany w cieniu Szybu św. Kingi. 8 września ponownie stanął w miejscu, z którym przez dziesięciolecia był związany.

Kamienny Górnik to nie tylko atrakcja, przy której chętnie fotografują się turyści z całego świata. To również przypomnienie, że wielickie podziemia są dziełem wielu górniczych pokoleń, a ich trwanie jest możliwe dzięki wytrwałej pracy kolejnych, które zabezpieczają kopalnię i dbają o jej udostępnianie zwiedzającym.

Nie zabrakło pracowników kopalni

Pomnik pochodzi z 1958 roku. Powstał w pracowni profesora Jacka Pugeta (1904–1977), dziekana Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ze strony kopalni w pracach nad rzeźbą uczestniczył Zdzisław Węglarski, który służył artystom swoją wiedzą i doświadczeniem.

W połowie XX wieku w sztuce dominował realizm socjalistyczny. Kamienny Górnik – przedstawiony w roboczym stroju, w hełmie na głowie, z kilofem opartym na ramieniu i zicherką – łączy monumentalną formę z codziennością ludzi zatrudnionych pod ziemią.

Historię rzeźby oraz sylwetkę profesora Pugeta przybliżył jego student, profesor Jerzy Nowakowski. O znaczeniu i symbolice Górnika sprzed Szybu Daniłowicza mówił również profesor Andrzej Gaczoł, który w latach 1993–2003 pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W kolejnej części spotkania, uczestników zaproszono do obejrzenia towarzyszącej wydarzeniu plenerowej wystawy „Górnik powrócił do domu”.

W wyjątkowej uroczystości uczestniczyli pracownicy kopalni – obecni oraz emerytowani, a także zaproszeni goście – przedstawiciele świata kultury i nauki, władz samorządowych, harcerze Hufca ZHP Wieliczka oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Wydarzenie uświetnił występ Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli Wieliczka. Muzycy przygotowali na tę wyjątkową okazję koncert, który stał się muzycznym dopełnieniem uroczystości.

Odznaczenia dla wyróżnionych

Uroczystość stała się również okazją do uhonorowania osób szczególnie zaangażowanych w ochronę kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zachowanie wielickiej kopalni.

– Gratuluję i dziękuję za waszą pracę i zaangażowanie, za to, że wasza codzienna praca w kopalni łączy się z kultywowaniem kultury. Bo kopalnia, jej tradycje, to wielka część naszego narodowego dziedzictwa – podkreśliła Bożena Żelazowska, wręczając odznaczenia.

Pani minister specjalne podziękowania skierowała do zarządu Kopalni Soli Wieliczka za wybitne zasługi w dziele ochrony, zachowania i przekazywania przyszłym pokoleniom materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wyróżnieni zostali pełnomocnik zarządu ds. historii i kultury Agnieszka Wolańska oraz dyrektor wykonawczy Damian Konieczny.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznała również odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Uhonorowani nimi zostali górnicy-rzeźbiarze: Michał Anioł, Jan Banaś, Marek Stachura i Marcin Piątek oraz nadsztygar górniczy Wiesław Wiewiórka.

 

Powiązane tematy:

wieliczka kopalnia soli wieliczka górnik pomnik górnik

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kultura

Pomożecie zagłosować? Miła sprawa, chodzi o film, w którym mogą wystąpić obiekty KWK Halemba-Wirek

Oddział Centrów Demontażowych Grupy KOK znalazł się w finałowej piątce (spośród 28 zgłoszonych) plebiscytu „Śląska Lokacja Filmowa 2026”. Przemysłowy obiekt ma teraz szansę na drugie życie, jako przestrzeń filmowa. Wystarczy tylko na niego zagłosować.

Historia

Nagroda za pamięć o zamordowanym bracie górniku

Za nami wyjątkowa Gala wręczenia Nagrody „Czarny Diament Wolności”, która odbyła się w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z „Wujka” w Katowicach. Tegoroczną laureatką prestiżowego wyróżnienia została Magdalena Pelc - która od lat pielęgnuje pamięć o swoim bracie Zbigniewie Wilku, jednym z Dziewięciu z „Wujka”.

Po szychcie

100 szefów kuchni, 20 stref i jeden wielki cel. 13 września Kulinarny Ogień rozgrzeje TAURON Park Śląski

Wielki finał charytatywnej akcji Kulinarny Ogień 13 września 2026 r. w TAURON Parku Śląskim. Na gości czekać będzie blisko 100 szefów kuchni, 20 autorskich stref kulinarnych, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. A przede wszystkim – wspólny cel: wsparcie budowy pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dzieci „TuSieTuli”. Organizatorzy chcą podczas finału zebrać minimum 250 tys. zł. 

Polecane
Górnictwo

80 lat SITG w Rybniku: Wspólnota, tradycja i przyszłość

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku świętuje jubileusz 80-lecia działalności. Z tej okazji w dniach 4–6 września 2026 roku zorganizowano uroczyste obchody, połączone z nadaniem odznaczeń oraz wydarzeniami kulturalnymi i integracyjnymi.