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Górniczy wydział szuka studentów sprzed 50 lat. Będzie wyjątkowe spotkanie

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej zorganizuje spotkanie dla absolwentów sprzed pół wieku.

Robert Passia

Robert Passia

19 października 2026, 15:02
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Archiwum Politechnika Śląska

Będzie wyjątkowe spotkanie dla absolwentów górniczego wydziału.

fot: Archiwum Politechnika Śląska

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej zorganizuje spotkanie dla absolwentów sprzed pół wieku.

18 listopada w Auli 300 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbędzie się nietypowa uroczystość. Mają wziąć w niej udział absolwenci, którzy rozpoczęli studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej 50 lat temu. Obecnie trwają ich poszukiwania, a pretekstem stało się odnalezione zdjęcie, które można zobaczyć na facebookowym profilu Wydziału.

- Jeśli to właśnie Ty miałeś okazję studiować w tamtym okresie na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, serdecznie zapraszamy na wyjątkową uroczystość – czytamy w mediach społecznościowych Wydziału.

Zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby wrócić wspomnieniami do czasów studenckich. Organizatorzy chcą odnaleźć cały rocznik 1976. Zgłaszać można się do 2 listopada. Szczegóły znajdują się na facebookowym profilu Wydziału.

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