Górniczy wydział szuka studentów sprzed 50 lat. Będzie wyjątkowe spotkanie
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej zorganizuje spotkanie dla absolwentów sprzed pół wieku.
fot: Archiwum Politechnika Śląska
Będzie wyjątkowe spotkanie dla absolwentów górniczego wydziału.
fot: Archiwum Politechnika Śląska
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej zorganizuje spotkanie dla absolwentów sprzed pół wieku.
18 listopada w Auli 300 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbędzie się nietypowa uroczystość. Mają wziąć w niej udział absolwenci, którzy rozpoczęli studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej 50 lat temu. Obecnie trwają ich poszukiwania, a pretekstem stało się odnalezione zdjęcie, które można zobaczyć na facebookowym profilu Wydziału.
- Jeśli to właśnie Ty miałeś okazję studiować w tamtym okresie na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, serdecznie zapraszamy na wyjątkową uroczystość – czytamy w mediach społecznościowych Wydziału.
Zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby wrócić wspomnieniami do czasów studenckich. Organizatorzy chcą odnaleźć cały rocznik 1976. Zgłaszać można się do 2 listopada. Szczegóły znajdują się na facebookowym profilu Wydziału.