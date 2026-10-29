Węgiel nadal jest kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego Wietnamu – podkreśla największy koncern górniczy w tym kraju.

Węgiel nadal jest kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego Wietnamu – podkreśla największy koncern górniczy w tym kraju.

Jak pisze Reuters, wietnamska państwowa spółka Vinacomin zamierza utrzymać wydobycie węgla do 2030 roku na poziomie 40 milionów ton rocznie. Celem jest zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na ten surowiec, który wykorzystywany jest głównie w produkcji energii elektrycznej.

Spółka podkreśla, że węgiel pozostaje głównym źródłem paliwa dla wietnamskich elektrowni cieplnych.

Zapewnienie odpowiednich dostaw węgla dla elektrowni cieplnych odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i ochronie bezpieczeństwa energetycznego kraju – twierdzi firma.

Agencja Vietnam News podała, że Vinacomin chce zrealizować 18 projektów górniczych w północnej prowincji Quang Ninh, by utrzymać obecny poziom wydobycia. W planach jest też import 10–20 mln ton rocznie, by sprostać zapotrzebowaniu na węgiel.