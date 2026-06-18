Górniczy gigant aktywny w Chile i USA

Sierra Gorda SCM, spółka Grupy Kapitałowej KGHM, oraz kopalnia Spence, należąca do globalnej grupy górniczej BHP, podpisały porozumienie o współpracy (MoU), którego celem jest identyfikacja i ocena możliwości współpracy technicznej i operacyjnej. Partnerstwo ma służyć zwiększaniu efektywności, konkurencyjności oraz rozwojowi innowacyjnych rozwiązań dla nowoczesnego górnictwa miedzi. W tym samym czasie w USA spółka zależna KGHM Polska Miedź – Robinson Holdings – zawarła umowę z podmiotem specjalizującym się w eksploracji nowych złóż. Współpraca obejmuje analizę czterech lokalizacji o wysokim potencjale geologicznym.

Sierra Gorda SCM, spółka Grupy Kapitałowej KGHM, oraz kopalnia Spence, należąca do globalnej grupy górniczej BHP, podpisały porozumienie o współpracy (MoU), którego celem jest identyfikacja i ocena możliwości współpracy technicznej i operacyjnej. Partnerstwo ma służyć zwiększaniu efektywności, konkurencyjności oraz rozwojowi innowacyjnych rozwiązań dla nowoczesnego górnictwa miedzi. W tym samym czasie w USA spółka zależna KGHM Polska Miedź – Robinson Holdings – zawarła umowę z podmiotem specjalizującym się w eksploracji nowych złóż. Współpraca obejmuje analizę czterech lokalizacji o wysokim potencjale geologicznym.

– KGHM konsekwentnie rozwija swoje aktywa zagraniczne, poszukując nowych możliwości zwiększania efektywności operacyjnej i budowania wartości dla akcjonariuszy. Współpraca pomiędzy Sierra Gorda SCM a Spence pokazuje, że nowoczesne górnictwo coraz częściej opiera się na partnerstwie, wymianie doświadczeń i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających na wyzwania przyszłości. To ważny krok wzmacniający pozycję Sierra Gorda jako jednego z kluczowych aktywów Grupy KGHM poza Polską. Natomiast umowa dotycząca analizy potencjalnie atrakcyjnych lokalizacji geologicznych pokazuje, że KGHM konsekwentnie poszukuje perspektywicznych projektów górniczych – mówi Anna Sobieraj-Kozakiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. aktywów zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A.

WSPÓŁPRACA W CHILE

Porozumienie zostało zawarte podczas targów Exponor 2026 w Antofagaście – jednego z najważniejszych wydarzeń sektora wydobywczego w Ameryce Południowej. Jego zakres obejmuje analizę potencjalnych synergii wynikających z bliskości geograficznej obu zakładów górniczych. Strony będą wspólnie oceniać możliwości współpracy m.in. w obszarze zaopatrzenia, logistyki oraz wybranych procesów operacyjnych. Celem inicjatywy jest wypracowywanie rozwiązań pozwalających osiągać korzyści skali, zwiększanie efektywności operacyjnej oraz kreowanie modelu odpowiedzialnego i zrównoważonego górnictwa.

Prezes Sierra Gorda SCM Marcelo Bustos podkreślił, że porozumienie pozwoli na identyfikację inicjatyw mogących przynieść wymierne korzyści operacyjne przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Z kolei przedstawiciele BHP wskazali, że współpraca pomiędzy sąsiadującymi zakładami górniczymi może przyczynić się do tworzenia trwałej wartości zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla regionu Antofagasta. Porozumienie nie ma charakteru wiążącego i określa jedynie intencje stron. Będą one prowadziły dalsze analizy i wymianę informacji, oceniając potencjalne obszary współpracy zgodnie z obowiązującymi regulacjami i zasadami konkurencji.

ROBINSON POSZUKUJE NOWYCH ZŁÓŻ

Spółka zależna Robinson Holdings będzie współpracować na mocy podpisanej umowy z firmą Bronco Creek Exploration, specjalizującą się w eksploracji nowych złóż.

Umowa obejmuje analizę poszukiwawczo-rozpoznawczą czterech projektów eksploracyjnych w stanie Nevada. Po spełnieniu określonych warunków (m.in. nakładów na eksplorację) spółka Robinson Holdings będzie miała możliwość przejęcia na własność koncesji związanych z projektami.

– Cztery analizowane lokalizacje charakteryzują się wysokim potencjałem geologicznym, który - przy odpowiednich nakładach – może przełożyć się na odkrycie nowego złoża miedzi – podkreśla Wiceprezes Zarządu ds. aktywów zagranicznych.

Spółka Bronco Creek Exploration jest spółką zależną Elemental Royalty Corporation, której model działania polega na identyfikacji, wstępnej analizie perspektywicznych projektów, zabezpieczeniu koncesji eksploracyjnych, a następnie pozyskiwaniu partnerów zainteresowanych dalszymi pracami.

KGHM należy do grona największych na świecie producentów miedzi i srebra. Obecnie spółka posiada zdywersyfikowany geograficznie profil projektów górniczych. Spółka prowadzi działalność na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Zasoby rud miedzi będące w posiadaniu KGHM gwarantują firmie pozycję lidera w branży górniczej. Kluczowym aktywem zagranicznym KGHM jest zlokalizowana w chilijskim regionie Antofagasta kopalnia miedzi i molibdenu Sierra Gorda. KGHM posiada 55% udziałów w Sierra Gorda SCM, natomiast pozostałe 45% należy do australijskiej spółki South32 Ltd.