KGHM Polska Miedź S.A. oraz BHP World Exploration Inc. podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.

KGHM Polska Miedź S.A. oraz BHP World Exploration Inc. podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.

List intencyjny potwierdza wolę obu spółek do prowadzenia rozmów oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarach istotnych dla sektora górniczego. W oparciu o swoje doświadczenie międzynarodowe i kompetencje techniczne KGHM oraz BHP będą identyfikować możliwości dzielenia się wiedzą, porównywania praktyk operacyjnych oraz analizowania potencjalnych kierunków współpracy. W kolejnym kroku strony skoncentrują się na doprecyzowaniu wspólnych priorytetów oraz wskazaniu obszarów, w których dalszy dialog może przynieść wymierne korzyści.

Wykorzystać doświadczenia

W ramach przyjętej formuły KGHM i BHP będą analizować możliwości wykorzystania swoich doświadczeń technicznych, operacyjnych i międzynarodowych, w tym w odniesieniu do projektów eksploracyjnych, przedsięwzięć znajdujących się na etapie rozwoju oraz innych obszarów, w których współpraca mogłaby tworzyć wartość dla obu stron. Rozmowy mogą obejmować projekty i obszary działalności na całym świecie.

– Podpisanie listu intencyjnego między KGHM a BHP to ważny sygnał dla rynku. Polska Miedź skutecznie buduje swoją pozycję w globalnym sektorze surowcowym i jest partnerem dla największych podmiotów w tej branży. Bardzo dobre wyniki, doświadczenie technologiczne i skala działalności KGHM tworzą dziś realne podstawy do dalszej ekspansji zagranicznej. Z punktu widzenia państwa to szczególnie ważne, bo obecność polskich firm na międzynarodowych rynkach oznacza nie tylko rozwój samej spółki, ale także szansę na włączanie krajowych kompetencji, technologii i przedsiębiorstw w projekty realizowane poza Polską. Właśnie w tym kontekście local content staje się narzędziem wzmacniania polskiej gospodarki i budowania jej miejsca w globalnych łańcuchach wartości – powiedziała Eliza Zeidler, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Współczesny globalny sektor górniczy w coraz większym stopniu opiera się na współpracy, wymianie doświadczeń oraz poszukiwaniu synergii operacyjnych. Dla KGHM dialog z wiodącą globalną grupą górniczą jest okazją do porównania perspektyw i identyfikacji obszarów, w których wspólne know-how może przynieść wymierne korzyści biznesowe. Podpisany list intencyjny wyznacza ramy dalszych rozmów i otwiera przestrzeń do pogłębionej analizy potencjalnych obszarów współpracy – powiedział Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– Z satysfakcją rozwijamy współpracę z KGHM, nadając jej wymiar globalny poprzez podpisanie listu intencyjnego. Porozumienie to bazuje na silnym partnerstwie, które od pewnego czasu wspiera rozwój naszej działalności w obszarze miedzi w Chile. Świat będzie potrzebował coraz więcej miedzi — zarówno ze względu na tradycyjny wzrost gospodarczy, jak i transformację energetyczną oraz inwestycje w cyfryzację. Koncentrujemy się na tworzeniu atrakcyjnych możliwości rozwoju dzięki innowacyjnym partnerstwom, takim jak to. List intencyjny tworzy ramy współpracy dla zespołów BHP i KGHM oraz pozwala wspólnie poszukiwać nowych sposobów identyfikowania i wykorzystywania możliwości rozwoju w obszarze miedzi – powiedział Brandon Craig, Prezes Zarządu BHP.

– Wierzymy, że branża górnicza czerpie korzyści z otwartego dialogu oraz wymiany doświadczeń pomiędzy firmami działającymi w różnych regionach świata i odmiennych otoczniach regulacyjnych. Podpisany list intencyjny stanowi platformę do dialogu pomiędzy KGHM i BHP oraz odzwierciedla nasze wspólne zainteresowanie wymianą wiedzy i doświadczeń, a także analizą potencjalnych możliwości przyszłej współpracy – powiedziała Anna Sobieraj-Kozakiewicz, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Aktywów Zagranicznych.

KGHM Polska Miedź S.A. należy do światowej czołówki producentów miedzi i srebra. Spółka jest największym producentem miedzi górniczej w Unii Europejskiej oraz drugim największym producentem srebra na świecie. KGHM prowadzi zintegrowaną działalność górniczo-hutniczą skoncentrowaną w Polsce oraz posiada aktywa zagraniczne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chile. Produkty KGHM wspierają rozwój kluczowych sektorów nowoczesnej gospodarki, w tym przemysłu, infrastruktury krytycznej oraz technologii niezbędnych dla transformacji energetycznej. KGHM łączy wieloletnie doświadczenie techniczne z odpowiedzialnym podejściem do rozwoju zasobów, efektywnością operacyjną oraz zrównoważonymi praktykami górniczymi.

BHP jest jedną z wiodących globalnych firm surowcowych. Produkujemy surowce niezbędne dla światowego rozwoju i współczesnego życia, które, jak przewidujemy, będą cieszyć się silnym popytem przez kolejne dekady. Rozwój gospodarczy, dekarbonizacja oraz cyfryzacja świata wymagają znaczącego zwiększenia produkcji kluczowych materiałów, które wytwarzamy, takich jak miedź, ruda żelaza, węgiel koksowy oraz w przyszłości również potas. Nasze portfolio projektów inwestycyjnych, konsekwentne dążenie do najwyższych standardów bezpieczeństwa, doskonałości operacyjnej oraz wyróżniające nas podejście do tworzenia wartości społecznej sprawiają, że jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego wzrostu w nadchodzących dekadach.