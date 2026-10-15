Tradycyjne pieśni górników z Rybnika i okolic ocalone od zapomnienia. Zostały zebrane w jednym śpiewniku.

Tradycyjne pieśni górników z Rybnika i okolic ocalone od zapomnienia. Zostały zebrane w jednym śpiewniku.

Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku udało się zebrać śpiewniki, uporządkować je i poddać digitalizacji. Mowa o śpiewnikach, których górnicy z kopalń Rydułtowy, Marcel, Chwałowice i Jankowice oraz emeryci z kopalń Rymer, Anna i Ignacy używali podczas tradycyjnych gwarków.

W wyniku tych działań powstał „Rybnicki śpiewnik górniczy” w wersji papierowej i cyfrowej, z aranżacjami muzycznymi. To śpiewnik, dzięki któremu górnicze pieśni mogą wybrzmiewać nie tylko podczas Barbórki, ale też na koncertach i innych wydarzeniach – informują autorzy projektu.

Projekt zostanie podsumowany 25 października (niedziela), o godz. 17:00 w Nadszybiu szybu Kościuszko w Rybniku. Uczniowie i pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku wykonają wtedy górnicze pieśni w nowych aranżacjach.

W czasie koncertu śpiewnik zostanie zaprezentowany w wersji papierowej. Jego cyfrowa wersja ukaże się w archiwum społecznym Zabytkowej Kopalni Ignacy 20 października. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.