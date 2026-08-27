Górnicze święto po raz pierwszy bez wydobycia

Górnicze święto ma w Czechach piękną tradycję. W 1249 r. mieszczanie Jihlavy (Igławy) skorzystali z obietnicy króla Wacława I i za waleczną postawę w boju z Turakami ogłosili 9 września Kartę Wolności i Praw.

Przed pomnikiem górnika i mineraloga Georgiusa Agricoli ratownicy górniczy jak co roku zaciągną wartę

Górnicze święto ma w Czechach piękną tradycję. W 1249 r. mieszczanie Jihlavy (Igławy) skorzystali z obietnicy króla Wacława I i za waleczną postawę w boju z Turakami ogłosili 9 września Kartę Wolności i Praw.

W Czechach ostatnia kopalnia węgla kamiennego CSM w Karwinie zakończyła wydobycie w styczniu. Fakt ten nie przeszkadza jednak górnikom kultywować zawodowe tradycje. 9 września, jak co roku, obchodzić będą górnicze święto. Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.00 na placu przy karwińskiej filii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie od złożenia wieńców pod pomnikiem górnika i mineraloga Georgiusa Agricoli.

Uczczoną pamięć tych, którzy oddali życie pracy

W ten sposób uczczona zostanie pamięć po tych, którzy oddali swe życie na posterunku pracy we wszystkich czeskich kopalniach. Głos zabiorą przedstawiciele zarządu spółki OKD oraz władz samorządowych. Odprawiona zostanie też krótka modlitwa i zagra górnicza orkiestra Sušanka.

Następnie górnicy przejdą pochodem przez centrum miasta do Rzymskokatolickiego Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie Frysztacie, gdzie zostanie odprawiona msza św. w intencji braci górniczej. Uświetni ją swym śpiewem chór Permoník.

Górnicze święto ma w Czechach piękną tradycję. W 1249 r. mieszczanie Jihlavy (Igławy) skorzystali z obietnicy króla Wacława I i za waleczną postawę w boju z Turakami ogłosili 9 września Kartę Wolności i Praw. Jej istotę stanowiło szesnaście artykułów regulujących wydobycie rud srebra, zwanych później Gornym Zakonem Jihlavskim.

W 1949 r. ostatecznie uznano wrześniowe obchody Dnia Górnika w ówczesnej Czechosłowacji za obowiązujące w całym kraju. Czescy górnicy dotrzymali tej tradycji po aksamitnej rewolucji. Na Słowacji święto górnicze również obchodzone jest w drugiej dekadzie września. Tradycyjne Salamandrowe dni obchodzone będą w tym roku w dniach 10-13 września w Bańskiej Szczawnicy.