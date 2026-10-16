Górnicze muzeum prowadzi prace konserwatorskie najstarszych dokumentów sztolni
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w ramach projektu „Kultura Cyfrowa”, przygotowuje do digitalizacji unikatowe materiały związane z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną.
fot: Muzeum Górnictwa Węglowego
Zabrzańskie Muzeum prowadzi prace konserwatorskie
fot: Muzeum Górnictwa Węglowego
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w ramach projektu „Kultura Cyfrowa”, przygotowuje do digitalizacji unikatowe materiały związane z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną.
Zanim historia trafi do świata cyfrowego, trzeba się z nią obchodzić bardzo ostrożnie. Pożółkłe strony, ślady upływu czasu, uszkodzona oprawa… Każdy historyczny dokument ma swoją historię, ale zanim będzie można ją zachować w cyfrowej postaci, trzeba zadbać o sam oryginał - informuje Muzeum Górnictwa Węglowego w mediach społecznościowych.
Bo digitalizacja to coś więcej niż skanowanie. To także troska o oryginały, dzięki którym możemy poznawać przeszłość i przekazywać ją kolejnym pokoleniom - podkreśla placówka.