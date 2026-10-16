Pamięć i tożsamość

Górnicze muzeum prowadzi prace konserwatorskie najstarszych dokumentów sztolni

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w ramach projektu „Kultura Cyfrowa”, przygotowuje do digitalizacji unikatowe materiały związane z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną.

Monika Krezel

Monika Krężel

16 października 2026, 07:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

Zabrzańskie Muzeum prowadzi prace konserwatorskie

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w ramach projektu „Kultura Cyfrowa”, przygotowuje do digitalizacji unikatowe materiały związane z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną.

Zanim historia trafi do świata cyfrowego, trzeba się z nią obchodzić bardzo ostrożnie. Pożółkłe strony, ślady upływu czasu, uszkodzona oprawa… Każdy historyczny dokument ma swoją historię, ale zanim będzie można ją zachować w cyfrowej postaci, trzeba zadbać o sam oryginał - informuje Muzeum Górnictwa Węglowego w mediach społecznościowych.
 
W ramach projektu „Kultura Cyfrowa” Muzeum przygotowuje do digitalizacji unikatowe materiały związane z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną. Zanim powstaną ich skany 2D, ocenia stan zachowania dokumentów i wykonuje drobne prace konserwatorskie, w tym naprawy introligatorskie. To praca wymagająca precyzji, cierpliwości i uważności. Czasem właśnie niewielka naprawa pozwala lepiej zabezpieczyć cenny materiał, który jest świadkiem historii górnictwa.
 
Bo digitalizacja to coś więcej niż skanowanie. To także troska o oryginały, dzięki którym możemy poznawać przeszłość i przekazywać ją kolejnym pokoleniom - podkreśla placówka.
 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
 
 

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