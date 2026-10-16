Zanim historia trafi do świata cyfrowego, trzeba się z nią obchodzić bardzo ostrożnie. Pożółkłe strony, ślady upływu czasu, uszkodzona oprawa… Każdy historyczny dokument ma swoją historię, ale zanim będzie można ją zachować w cyfrowej postaci, trzeba zadbać o sam oryginał - informuje Muzeum Górnictwa Węglowego w mediach społecznościowych.

W ramach projektu „Kultura Cyfrowa” Muzeum przygotowuje do digitalizacji unikatowe materiały związane z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną. Zanim powstaną ich skany 2D, ocenia stan zachowania dokumentów i wykonuje drobne prace konserwatorskie, w tym naprawy introligatorskie. To praca wymagająca precyzji, cierpliwości i uważności. Czasem właśnie niewielka naprawa pozwala lepiej zabezpieczyć cenny materiał, który jest świadkiem historii górnictwa.

Bo digitalizacja to coś więcej niż skanowanie. To także troska o oryginały, dzięki którym możemy poznawać przeszłość i przekazywać ją kolejnym pokoleniom - podkreśla placówka.