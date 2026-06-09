300 mln zł zostanie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy - zdecydowało we wtorek Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź. Na jedną akcję dywidenda wyniesie 1,5 zł. Podczas ZWZ powołano również dziesięcioro członków, nowej, XII kadencji Rady Nadzorczej KGHM.

300 mln zł zostanie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy - zdecydowało we wtorek Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź. Na jedną akcję dywidenda wyniesie 1,5 zł. Podczas ZWZ powołano również dziesięcioro członków, nowej, XII kadencji Rady Nadzorczej KGHM.

Podjęta we wtorek uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu miedziowej spółki.

Obradujące w Lubinie (Dolnośląskie) ZWZ KGHM zdecydowało, że na dywidendę zostanie przeznaczone 300 mln zł z zysku za poprzednie lata, co stanowi 1,5 zł za akcję. Pozostałą kwotę z zysku za rok 2025, który wyniósł ponad 1,946 mld zł, przeznaczono na kapitał zapasowy spółki.

W uchwale w sprawie wypłaty dywidendy ustalono, że dniem dywidendy będzie 25 czerwca 2026 r., natomiast 9 lipca 2026 r. będzie dniem jej wypłaty.

Podczas wtorkowego ZWZ powołano również dziesięcioro członków, nowej, XII kadencji Rady Nadzorczej KGHM.

Skarb Państwa, który jest największym udziałowcem miedziowej spółki, zgłosił sześcioro kandydatów do rady nadzorczej KGHM. Wszyscy zostali we wtorek wybrani w głosowaniach podczas ZWZ.

To zasiadający już w tym gremium b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2007-2009 Zbigniew Ćwiąkalski, który sprawuje funkcję przewodniczącego XI kadencji RN KGHM.

Ćwiąkalski jest adwokatem, posiada tytuł profesorski nauk prawnych. W latach 2007-2009, czyli w czasach pierwszego rządu Donalda Tuska, pełnił funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Obecnie jest partnerem w kancelarii prawnej SPCG (Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski sp.k.). "Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023 r., wybrany również na kolejną kadencję w okresie 2024-2027 r." - poinformował KGHM.

Do składu rady nowej kadencji został powołany też zasiadający już w tym gremium Artur Ulrich. W 1984 r. Ulrich ukończył Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, a w 2019 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Specjalizuje się w dziedzinie energetyki.

Ponownie wybrany został również Łukasz Żelewski. To absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ma 35-letnie doświadczenie jako menedżer. Pracował m.in. w Zarządach Poczty Polskiej S.A., Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Energi Oświetlenie Sp. z o.o. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.