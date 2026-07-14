Górnicza spółka szuka prezesa

Zgodnie z ogłoszeniem, by zostać prezesem Spółki Usług Górniczych, trzeba spełnić szereg kryteriów. Kandydatem może być osoba z wyższym wykształceniem, najlepiej technicznym o specjalności górniczej. Inny warunek to 5-letni okres zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Należy też się wykazać 3-letnim doświadczeniem na kierowniczym stanowisku.

Nie można natomiast być związanym z partią polityczną czy związkiem zawodowym. Dodatkowo, aktywność społeczna i zawodowa kandydata nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności Spółki.

Spółka Usług Górniczych w Jaworznie jest powiązana kapitałowo z Południowym Koncernem Węglowym. Prowadzi działalność w zakresie m.in. wynajmu siły roboczej, górniczych prac specjalistycznych czy szkoleń. Spółką od 2016 roku kierował Janusz Adamowicz, który wiosną tego roku został zawieszony w pełnieniu funkcji prezesa. Od tego czasu obowiązki prezesa pełni członek rady nadzorczej Dariusz Maszczyk, a wiceprezesem pozostaje Paweł Lis.