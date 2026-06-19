Co po węglu i górnictwie? Przemysł obronny albo kosmiczny? Czy da się połączyć Katowice z Ostrawą? I o co chodzi z tym poszukiwaniem elementu kombajnu pozostawionego kilkadziesiąt lat temu na dole kopalni? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek, 19 czerwca.