Górnictwo

Górnicza spółka szuka możliwości inwestycji na całym świecie. Tym razem w Kanadzie

Scott Moe, premier prowincji Saskatchewan w Kanadzie gościł w warszawskim biurze KGHM Polska Miedź S.A. Spotkanie z Wiceprezes KGHM ds. Aktywów Zagranicznych, Anną Sobieraj-Kozakiewicz, było okazją do rozmowy o potencjale surowcowym prowincji Saskatchewan oraz możliwościach dalszej współpracy w obszarze surowców strategicznych.

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19 czerwca 2026, 08:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

Spotkanie z premierem kanadyjskiej prowincji Saskatchewan

fot: KGHM

Scott Moe, premier prowincji Saskatchewan w Kanadzie gościł w warszawskim biurze KGHM Polska Miedź S.A. Spotkanie z Wiceprezes KGHM ds. Aktywów Zagranicznych, Anną Sobieraj-Kozakiewicz, było okazją do rozmowy o potencjale surowcowym prowincji Saskatchewan oraz możliwościach dalszej współpracy w obszarze surowców strategicznych.

KGHM aktywnie monitoruje i analizuje możliwości poszukiwania oraz rozwoju nowych projektów surowcowych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem złóż miedzi. 

Zespół geologów i analityków spółki na bieżąco identyfikuje perspektywiczne kierunki rozwoju bazy zasobowej.

Spotkanie potwierdziło znaczenie międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską i Kanadą w budowaniu bezpiecznych i odpornych łańcuchów dostaw surowców strategicznych oraz wzmacnianiu bezpieczeństwa surowcowego Europy.

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