Górnicza spółka szuka możliwości inwestycji na całym świecie. Tym razem w Kanadzie
Scott Moe, premier prowincji Saskatchewan w Kanadzie gościł w warszawskim biurze KGHM Polska Miedź S.A. Spotkanie z Wiceprezes KGHM ds. Aktywów Zagranicznych, Anną Sobieraj-Kozakiewicz, było okazją do rozmowy o potencjale surowcowym prowincji Saskatchewan oraz możliwościach dalszej współpracy w obszarze surowców strategicznych.
fot: KGHM
Spotkanie z premierem kanadyjskiej prowincji Saskatchewan
fot: KGHM
Scott Moe, premier prowincji Saskatchewan w Kanadzie gościł w warszawskim biurze KGHM Polska Miedź S.A. Spotkanie z Wiceprezes KGHM ds. Aktywów Zagranicznych, Anną Sobieraj-Kozakiewicz, było okazją do rozmowy o potencjale surowcowym prowincji Saskatchewan oraz możliwościach dalszej współpracy w obszarze surowców strategicznych.
KGHM aktywnie monitoruje i analizuje możliwości poszukiwania oraz rozwoju nowych projektów surowcowych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem złóż miedzi.
Zespół geologów i analityków spółki na bieżąco identyfikuje perspektywiczne kierunki rozwoju bazy zasobowej.
Spotkanie potwierdziło znaczenie międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską i Kanadą w budowaniu bezpiecznych i odpornych łańcuchów dostaw surowców strategicznych oraz wzmacnianiu bezpieczeństwa surowcowego Europy.