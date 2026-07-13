KGHM Polska Miedź S.A. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na preferencyjne finansowanie projektów fotowoltaicznych realizowanych w ramach rozwoju własnych odnawialnych źródeł energii. Wsparcie obejmuje budowę pięciu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,4 MW. Inwestycje zostaną zrealizowane na gruntach należących do KGHM, a wytwarzana energia będzie wykorzystywana na potrzeby procesów technologicznych Polskiej Miedzi.

KGHM Polska Miedź S.A. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na preferencyjne finansowanie projektów fotowoltaicznych realizowanych w ramach rozwoju własnych odnawialnych źródeł energii. Wsparcie obejmuje budowę pięciu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,4 MW. Inwestycje zostaną zrealizowane na gruntach należących do KGHM, a wytwarzana energia będzie wykorzystywana na potrzeby procesów technologicznych Polskiej Miedzi.

KGHM inwestuje w OZE

Umowa dotyczy dofinansowania ze środków NFOŚiGW, zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego, realizacji pięciu projektów fotowoltaicznych zgłoszonych przez KGHM w ramach programu „Przemysł energochłonny – OZE”. Finansowanie ma formę preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia po osiągnięciu deklarowanego efektu ekologicznego.

– Rozwój własnych, zeroemisyjnych źródeł energii jest jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej KGHM. Podpisana umowa z NFOŚiGW wzmacnia nasze działania na rzecz zwiększania udziału energii z OZE w procesach technologicznych Spółki, ograniczania emisji CO 2 oraz budowania stabilności kosztowej w jednym z najbardziej energochłonnych sektorów polskiej gospodarki. To inwestycje, które wspierają konkurencyjność Polskiej Miedzi i zwiększają bezpieczeństwo energetyczne naszych procesów produkcyjnych – powiedział Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– Inwestycje w odnawialne źródła energii stanowią istotny element transformacji energetycznej polskiego przemysłu. Potwierdzają one, że wykorzystanie OZE może skutecznie wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw, przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne. Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu tereny przemysłowe zyskują nowe przeznaczenie, stając się źródłem czystej energii na potrzeby rozwoju krajowej gospodarki – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

W ramach umowy, finansowaniem w formie pożyczki w kwocie 64 mln zł objęte zostaną projekty: Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Huta Miedzi Głogów PV I–III o mocy 7,5 MW, instalacja PV Polkowice o mocy 3,9 MW oraz farma fotowoltaiczna na terenie Piaskowni Obora I o mocy 8 MW. Projekty są częścią prowadzonego przez KGHM Programu Developmentu Własnego OZE, obejmującego łącznie 12 inwestycji: 11 projektów fotowoltaicznych i jeden projekt wiatrowy o sumarycznej mocy do 180 MW.

Mniej emisji i większa stabilność energetyczna

Pozyskane z NFOŚiGW finansowanie umożliwi realizację inwestycji odpowiadających za około 11% docelowej mocy przewidzianej w Programie Developmentu Własnego OZE. Szacowany efekt ekologiczny inwestycji to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o ponad 11 tys. ton CO 2 rocznie. Instalacje OZE przyłączone bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej KGHM pozwolą również ograniczyć koszty operacyjne, w tym część opłat dystrybucyjnych oraz kosztów związanych z zakupem energii i praw majątkowych.

Własne źródła odnawialne są istotnym elementem działań KGHM na rzecz dekarbonizacji i zwiększania bezpieczeństwa energetycznego. Energia produkowana przez planowane instalacje będzie wykorzystywana na potrzeby własne Spółki, wspierając stabilność dostaw energii dla procesów technologicznych oraz zmniejszając ślad węglowy produktów Polskiej Miedzi.

KGHM pozyskuje finansowanie na zieloną energię

Podpisanie umowy z NFOŚiGW wpisuje się w szerszy program pozyskiwania finansowania dla inwestycji energetycznych KGHM. W lutym 2026 roku Spółka podpisała również umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 209 mln zł na budowę czterech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 94 MW, finansowanych z Funduszu Wsparcia Energetyki w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozbudowa własnych zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych ma zwiększyć niezależność KGHM od wahań rynkowych cen energii elektrycznej oraz wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Grupy Kapitałowej KGHM i systemu elektroenergetycznego Dolnego Śląska.

KGHM Polska Miedź S.A. jest zintegrowanym producentem miedzi posiadającym własne surowce mineralne, kopalnie, zakłady wzbogacania rud, huty produkujące zarówno miedź w postaci katod i walcówkę miedzianą. Spółka jest największym producentem górniczym miedzi w Europie i należy do elitarnego grona 10 największych producentów miedzi na świecie. Według rankingu World Silver Survey 2026 spółka zajmuje 2. miejsce w globalnym rankingu największych producentów srebra. Należące do KGHM huty posiadają prestiżowe wyróżnienie Copper Mark, będące potwierdzeniem efektywnej i zgodnej z najwyższymi standardami produkcji hutniczej miedzi.