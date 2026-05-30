Górnicza spółka inwestuje w obronność

Bumech reorganizuje działalność związaną z sektorem obronnym i przenosi ją do spółki giełdowej. Capital Partners ma stać się docelowym centrum aktywności obronnych Grupy Bumech. To właśnie tam będą rozwijane projekty związane z produkcją i obrotem sprzętem oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym, w ramach wyodrębnionej struktury biznesowej.

Spółka była wcześniej przygotowywana jako platforma dla aktywów energetycznych, jednak zmieniono jej przeznaczenie, dostosowując ją do rozwoju segmentu defense, nad którym Bumech pracuje od 2025 r. Zmiana koncepcji wykorzystania Capital Partners wynika z oceny perspektyw poszczególnych segmentów działalności. Spółka uznała, że sektor obronny lepiej odpowiada obecnym uwarunkowaniom rynkowym i wymaga struktury umożliwiającej jego niezależny rozwój.

W ramach przyjętego modelu Bumech przenosi do Capital Partners spółkę Bumech Defense – podmiot posiadający koncesję na obrót sprzętem wojskowym i technologiami o przeznaczeniu obronnym. Kolejnym krokiem będzie wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zaplecze produkcyjne w Szopienicach, zespół pracowników oraz kompetencje operacyjne. Docelowo działalność ta zostanie zintegrowana z Capital Partners i będzie funkcjonować jako wyodrębniony segment w ramach spółki publicznej.

– Segment obronny jest przenoszony do spółki publicznej, aby funkcjonował w czytelnej strukturze operacyjnej i sprawozdawczej. Z punktu widzenia właścicielskiego pozostaje on w obrębie grupy, Capital Partners jest spółką kontrolowaną przez Bumech, co zapewnia ciągłość zarządzania – mówi Jonasz Drabek, prezes zarządu Bumechu. Jak wyjaśnia, celem działań jest uporządkowanie struktury biznesowej grupy oraz lepsze dopasowanie jej do charakteru poszczególnych obszarów działalności. – Rozdzielamy działalności o znacząco odmiennych profilach – energetycznym i górniczym – od obronnego, tak aby każda z nich mogła być zarządzana i wyceniana adekwatnie do swojej specyfiki – dodaje.

– Capital Partners była pierwotnie przygotowywana pod przejęcie aktywów energetycznych Grupy Bumech. Uznaliśmy jednak, że bardziej racjonalne jest wykorzystanie jej jako platformy dla segmentu obronnego i jego rozwoju w formule spółki publicznej – wskazuje Jonasz Drabek. W efekcie powstaje model, w którym działalność defense funkcjonuje w ramach spółki giełdowej z własną strukturą aktywów, finansowania i raportowania, przy jednoczesnym zachowaniu powiązań właścicielskich z Bumechem.

Na okres przejściowy przygotowano mechanizmy zapewniające stabilność operacyjną. Do czasu uruchomienia produkcji dla sektora obronnego Bumech będzie dostarczał zlecenia z obszaru przemysłu wydobywczego, natomiast Capital Partners zapewni finansowanie w formie linii pożyczkowej. Rozwiązanie to umożliwia dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów branży i stopniowe budowanie zdolności operacyjnych bez zakłóceń płynności.

Wydzielenie segmentu obronnego wpisuje się w szerszy proces dywersyfikacji działalności Bumechu realizowany w ostatnich latach. Obejmuje on m.in. stopniową restrukturyzację aktywów górniczych, w tym kopalni węgla kamiennego Silesia, oraz rozwój projektów zagranicznych, szczególnie na rynku afrykańskim. Przed kilkoma tygodniami Bumech przejął kontrolę nad kopalnią cynku, miedzi i metali towarzyszących w Republice Południowej Afryki.