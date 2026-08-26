Górnictwo

Górnicza spółka coraz wyraźniej zerka w stronę sektora obronnego

Zakład Nitroerg w Bieruniu, spółka z Grupy KGHM, zainwestuje około 300 mln zł w Krupskim Młynie w produkcję materiałów wybuchowych. Według KGHM Nitroerg ma ogromny potencjał rozwojowy. Tym samym górnicza spółka może zrobić kolejny krok w stronę rynku zbrojeniowego.

Monika Krezel

Monika Krężel

26 sierpnia 2026, 15:08
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Nitroerg

Nitroerg działa na rynku od 155 lat

fot: Nitroerg

Zakład Nitroerg w Bieruniu, spółka z Grupy KGHM, zainwestuje około 300 mln zł w Krupskim Młynie w produkcję materiałów wybuchowych. Według KGHM Nitroerg ma ogromny potencjał rozwojowy. Tym samym górnicza spółka może zrobić kolejny krok w stronę rynku zbrojeniowego.

Na początku sierpnia Nitroerg i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały umowę o wsparciu dla inwestycji związanej z budową linii do produkcji pentrytu i heksogenu. Jest to jeden z kluczowych projektów w sektorze obronności.

Planowana inwestycja w Krupskim Młynie obejmuje budowę nowoczesnej instalacji do produkcji pentrytu i heksogenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozwiązaniami środowiskowymi. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 300 milionów złotych. Projekt wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju spółki, wzmacniając jej potencjał produkcyjny oraz pozycję na rynku zaawansowanych technologii przemysłowych.

Nitroerg należy do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź i od wielu lat dostarcza rozwiązania wykorzystywane przede wszystkim w górnictwie odkrywkowym i podziemnym, budownictwie infrastrukturalnym oraz innych sektorach przemysłu wymagających stosowania technik strzałowych.

- Nitroerg to jedna z najważniejszych spółek w Grupie Kapitałowej KGHM. Oczywiście naszą podstawową działalnością jest górnictwo i hutnictwo, ale trudno sobie wyobrazić dzisiaj górnictwo bez produktów zakładu Nitroerg. Nie byłoby górnictwa bez materiałów wybuchowych, bez w zasadzie wszystkich produktów, które produkuje Nitroerg – powiedział w Bieruniu Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM. – Jest to niezwykle ważna firma, świetnie rozwijająca się, mamy nowe otwarcie na rynek militarny. Chcemy wejść razem z tym zakładem na rynek wojskowy, militarny, ładunków wybuchowych,  jest to taki trochę znak czasów. Nitroerg zabezpiecza dużą część naszej podstawowej działalności, ale ma też ogromny potencjał rozwojowy w sferze, w którą wszyscy chcą teraz inwestować. Dla nas jest to kolejny impuls do tego, byśmy się mogli jeszcze szybciej, jako Grupa Kapitałowa, rozwijać – wyjaśnił.

Uzyskanie decyzji oznacza dostęp dla Nitroergu do znaczącej pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, obejmującej zwolnienie z podatku dochodowego z potencjalnych zysków nowego zakładu (który będzie produkował pentryt i heksogen) przez okres dziesięciu lat od uruchomienia. Wartość wsparcia może wynieść nawet 130 milionów złotych.

Czy wiesz, że...

Nitroerg jest nowoczesnym przedsiębiorstwem wykorzystującym zaawansowane technologie produkcyjne oraz prowadzącym liczne projekty badawczo-rozwojowe. Firma inwestuje w rozwój infrastruktury, modernizację procesów technologicznych oraz dywersyfikację swojej działalności. W ostatnich latach zrealizowano szereg wielomilionowych inwestycji zwiększających możliwości produkcyjne takich jak nowe linie do produkcji materiałów wybuchowych emulsyjnych, zapalników czy dodatków do paliw. Spółka współpracuje również z uczelniami wyższymi, głównie Politechniką Śląska i Akademią Górniczo-Hutniczą, a także instytutami badawczymi, realizując projekty, które realnie wpływają na rozwój nowych generacji produktów (np. elektroniczny system inicjowania) i technologii.

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