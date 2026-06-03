Górnictwo

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa podsumuje kolejny rok działalności

8 czerwca 2026 roku w siedzibie Grupy Kapitałowej FASING S.A. odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Spotkanie będzie okazją do podsumowania kolejnego roku działalności Izby, omówienia najważniejszych działań podejmowanych na rzecz zarówno producentów węgla, jaki i firm oraz instytucji działających w otoczeniu branży górniczej.

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3 czerwca 2026, 09:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ME/FB

Wiceminister energii Marian Zmarzły zapowiedział udział w spotkaniu

fot: ME/FB

8 czerwca 2026 roku w siedzibie Grupy Kapitałowej FASING S.A. odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Spotkanie będzie okazją do podsumowania kolejnego roku działalności Izby, omówienia najważniejszych działań podejmowanych na rzecz zarówno producentów węgla, jaki i firm oraz instytucji działających w otoczeniu branży górniczej.

Podczas Walnego Zgromadzenia zaprezentowane zostanie również sprawozdanie 
finansowe za rok 2025.

W porządku obrad przewidziano także uzupełnienie składu Rady Izby. Ważnym punktem spotkania będzie część uroczysta, podczas której wręczone zostaną stopnie górnicze oraz jubileuszowe medale, przyznane osobom zasłużonym dla środowiska górniczego i samorządu gospodarczego.

Gościem Honorowym Walnego Zgromadzenia będzie Wiceminister Energii, Pan Marian Zmarzły.

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