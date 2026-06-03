Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa podsumuje kolejny rok działalności
8 czerwca 2026 roku w siedzibie Grupy Kapitałowej FASING S.A. odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Spotkanie będzie okazją do podsumowania kolejnego roku działalności Izby, omówienia najważniejszych działań podejmowanych na rzecz zarówno producentów węgla, jaki i firm oraz instytucji działających w otoczeniu branży górniczej.
fot: ME/FB
Wiceminister energii Marian Zmarzły zapowiedział udział w spotkaniu
fot: ME/FB
8 czerwca 2026 roku w siedzibie Grupy Kapitałowej FASING S.A. odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Spotkanie będzie okazją do podsumowania kolejnego roku działalności Izby, omówienia najważniejszych działań podejmowanych na rzecz zarówno producentów węgla, jaki i firm oraz instytucji działających w otoczeniu branży górniczej.
Podczas Walnego Zgromadzenia zaprezentowane zostanie również sprawozdanie
finansowe za rok 2025.
W porządku obrad przewidziano także uzupełnienie składu Rady Izby. Ważnym punktem spotkania będzie część uroczysta, podczas której wręczone zostaną stopnie górnicze oraz jubileuszowe medale, przyznane osobom zasłużonym dla środowiska górniczego i samorządu gospodarczego.
Gościem Honorowym Walnego Zgromadzenia będzie Wiceminister Energii, Pan Marian Zmarzły.