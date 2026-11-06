Górnicy z Australii objęci audytem. Miał pokazać ich kompetencje

Przeprowadzono audyt kompetencji górników w australijskim stanie Nowa Południowa Walia. Celem jest wykorzystanie umiejętności pracowników górnictwa w innych gałęziach gospodarki.

Przeprowadzono audyt kompetencji górników w australijskim stanie Nowa Południowa Walia. Celem jest wykorzystanie umiejętności pracowników górnictwa w innych gałęziach gospodarki.

Jak pisze portal Mirage News, to pierwszy w historii audyt umiejętności i kwalifikacji górników w stanie Nowa Południowa Walia. Wpisuje się on w działania nowo utworzonego Urzędu ds. Przyszłych Miejsc Pracy i Inwestycji. Audyt ma pozwolić na kompleksową analizę wszystkich czterech regionów wydobycia węgla w Nowej Południowej Walii. Dzięki temu pozwoli szczegółowo opisać charakterystykę pracowników - w tym zawody, umiejętności i średnie dochody.

Dzięki nakreśleniu mocnych stron, możliwości i doświadczenia pracowników górnictwa węglowego, stanowe władze mogą przyciągnąć inwestycje gospodarcze i wesprzeć nowe gałęzie przemysłu. Chodzi o planowanie przyszłości, w której spodziewany jest spadek światowego popytu na węgiel.

Górnictwo węgla kamiennego istnieje w Nowej Południowej Walii od ponad 200 lat, a obecnie stan ten dysponuje wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą, która przyczynia się do zapewnienia dostaw energii elektrycznej w Australii i na całym świecie – przypomina Mirage News.

Audyt mówi m. in., że ok. 46 proc. pracowników przemysłu węglowego to operatorzy lub kierowcy maszyn, a około 30 proc. to technicy i pracownicy rzemieślniczy. Pracownicy górnictwa węglowego osiągają wyższe od przeciętnych dochody we wszystkich regionach górniczych stanu. Ok. 40 proc. siły roboczej stanowią osoby w wieku 45 lat i starsze.